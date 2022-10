Pochi giorni fa perdeva la vita Francesco Valdiserri, 18enne ucciso a Roma da un’auto finita fuori strada: il padre gli ha dedicato una lettera straziante.

Figlio di Paola Di Caro, giornalista del Corriere della Sera, e Luca Valdiserri, giornalista sportivo dello stesso quotidiano, Francesco è il ragazzo che ha lasciato tutta Roma senza parole. Ucciso sulla via Cristoforo Colombo da una ragazza di 23 anni che ha perso il controllo dell’auto, il 18enne ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia e in tutte le persone che gli volevano bene e lo avevano conosciuto.

La lettera del padre di Valdiserri

A pochi giorni dall’ultimo saluto a Francesco, il padre Luca gli ha dedicato una lettera pubblicata sul Corriere della sera.

Descrivendolo come un ragazzo buono, sempre dalla parte dei più deboli anche quando si trattava di squadre di calcio, Valdiserri ha scritto: “Francesco era un ragazzo puro. Non l’ho detto io, ma chi ha dato di lui questa definizione è arrivato al centro del cuore di Fra”.

“[…]Lui aveva la forza del sogno, io l’avevo perduta da tempo – si legge ancora, poi il giornalista fa un invito a tutti – . Cercate Fra nell’aria, cercatelo nella musica, cercatelo dentro di voi nel ricordo che vi ha lasciato. Gli avete voluto bene, vi ha voluto bene”.

Infine, un appello affinché quanto successo al figlio possa essere da monito a tutti i giovani che si mettono alla guida dopo aver bevuto. “Se anche uno solo tra i ragazzi che ci leggono non si metterà alla guida dopo aver bevuto, allora il nostro dolore sarà un po’ meno inutile – ha scritto Valdiserri – . Se chi di dovere metterà n atto le misure possibili per evitare altre tragedie come la sua, allora Fra non sarà morto invano. Francesco non era un cantante, era il pezzo di una band, gli Origami Smiles. Da soli siamo perduti, insieme forse possiamo farcela”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG