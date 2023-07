L’autopsia eseguita su Lisa Marie Presley ha rilevato che la figlia di Elvis sarebbe morta per complicazioni dovute a un intervento.

Lisa Marie Presley è scomparsa il 12 gennaio 2023 in un ospedale di Los Angeles e, stando a quanto riporta La Repubblica, il medico legale che ha eseguito l’autopsia ha fatto sapere che sarebbe morta a causa di “aderenze che si sono sviluppate dopo un intervento chirurgico bariatrico avvenuto anni fa, una complicanza nota a lungo termine di questo tipo di intervento”. La figlia di Elvis Presley si sarebbe sottoposta all’operazioni alcuni anni fa con l’intento di perdere peso.

Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley: le cause della morte

Mentre la famiglia si sarebbe “spaccata” per questioni relative all’eredità di Lisa Marie Presley (figlia del celebre “the King” Elvis Presley), i medici legali hanno eseguito tutte le analisi del caso per accertare che la scomparsa dell’ereditiera 54enne sarebbe avvenuta per un’occlusione intestinale causata dalle complicazioni dovute a un intervento chirurgico. Nonostante sia deceduta a soli 54 anni il medico legale ha fatto sapere che le cause della morte sarebbero da considerarsi “naturali”.

Due giorni prima di scomparire, Lisa Marie aveva preso parte ai Golden Globe Awards a Beverly Hills per sostenere Austin Butler, che ha vinto il premio come Miglior Attore per la sua interpretazione nel film Elvis.