Wallis Simpson ed Edoardo VIII d’Inghilterra: i loro ricordi all’asta

Wallis Simpson ed Edoardo VIII d’Inghilterra erano considerati la coppia più romantica della famiglia reale. Alcuni dei loro ricordi, suddivisi in ben 22 lotti, verranno messi all’asta da Spazio Bolaffi il 23 novembre 2023. Dipinti, arredi e oggetti appartenuti ai duchi di Windsor saranno acquistati dal miglior offerente per volere dei nipoti del loro capo maggiordomo, ossia Gaston Sanegre, e della dama di compagnia Ofelia Baleni.

Simpson ed Edoardo vivevano in loro compagnia a Villa Windsor, situata a Bois du Boulogne. Durante gli anni di servizio, i duchi hanno fatto diversi regali alla coppia. Gaston e Ofelia, non avendo avuto figli, hanno lasciato l’eredità ai nipoti. Questi ultimi hanno deciso di vendere i ricordi dei familiari all’asta e i pezzi forte sono proprio i doni dei reali.

I ricordi di Wallis Simpson ed Edoardo saranno esposti al pubblico a Torino, in corso Verona 34/D, fino a giovedì 23 novembre. Dopo di che si procederà con l’asta. Nei 22 lotti ci sono diversi pezzi interessanti, come un cucchiaio di Tiffany in oro, con le iniziali J.D. incise sul manico. L’oggetto è appartenuto a James Paul Donahue, erede di Woolworth e amico dei duchi di Windsor. La base d’asta è 1.000 euro.

I pezzi forti dell’asta sono diversi: tutti pazzi per i duchi di Windsor

Tra i ricordi di Wallis Simpson ed Edoardo VIII d’Inghilterra che finiranno all’asta ci sono altri pezzi forti. Senza ombra di dubbio, gli occhi dei collezionisti sono puntati su un servizio di piatti della manifattura Augarten alle armi del Principe di Galles. In porcellana blu cobalto e oro, è stato un dono per il matrimonio dei duchi ed è stato diviso in 4 lotti. Le basi d’asta vanno dai 600 ai 1.000 euro.

Interessanti sono anche i gemelli con le iniziali di Wallis ed Edoardo, in argento dorato. Si parte da una base di 1.000 euro. Che dire, poi, della tabacchiera? Regalo di matrimonio di Gladys Scanlon a Wallis, è in argento dorato con rubini, zaffiri e smeraldi incastonati sul coperchio traforato. In questo caso, la battuta parte da 3.000 euro. Infine, troviamo un vassoio d’argento che i duchi hanno dedicato proprio “A Gaston et Ofelia”.