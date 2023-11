Kate Middleton ha stupito tutti e ha indossato la tiara Strathmore Rose: il gioiello non veniva sfoggiato da novant’anni.

Dopo l’incidente sexy con l’abito rosso, che si è spostato un po’ troppo lasciando scoperte le gambe, Kate Middleton ha sorpreso tutti sfoggiando la Strathmore Rose. La tiara non veniva indossata da circa novant’anni. Un gioiello magico, appartenuto alla Regina Madre.

Strathmore Rose: la storia della tiara indossata da Kate Middleton

In occasione del banchetto in onore del presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol a Buckingham Palace, Kate Middleton ha indossato la tiara Strathmore Rose. Appartenuto alla Regina Madre, il gioiello non veniva indossato da circa novant’anni. La scelta ha fatto scalpore, soprattutto perché si tratta di un gioiello del XIX° secolo, che neanche Elisabetta II ha mai posato sulla sua testa.

La moglie di William d’Inghilterra ha accolto il presidente della Corea con un look rosso da diva, che qualcuno ha giudicato anche troppo sexy. Il motivo? Quando è arrivata a Buckingham Palace ed è scesa dalla macchina, le sue gambe sono state immortalate in tutto il suo splendore. L’attenzione sull’incidente bollente, però, è durata poco: gli occhi di tutto il mondo si sono indirizzati sulla tiara Strathmore Rose.

Il gioiello è stato un dono di nozze di Claude Bowes-Lyon alla figlia Elizabeth quando ha sposato quello che all’epoca era il duca di York, secondogenito di re Giorgio V. L’aristocratico, essendo il 14esimo conte di Strathmore, ha dato il nome alla tiara.

Tutti i dettagli della tiara del XIX° secolo

La tiara Strathmore Rose, quindi, è stata regalata alla Regina Madre nel 1923. Anche se per il suo matrimonio non indossò nessun gioiello di questo tipo, la madre di Elisabetta II adorava il monile. Gli esperti reali sostengono che fosse il diadema a lei più caro, anche se l’ultima volta che l’ha sfoggiato era il 1935, in occasione del Royal Variety Performance. Nel 2002, invece, è stato esposto al V&A Museum.

Strathmore Rose è molto particolare. Può essere indossata sia in maniera tradizionale, che calata sulla fronte. Inoltre, le rose possono essere tolte e usate come spille. La montatura è in oro e argento, mentre i diamanti si possono sostituire con gli zaffiri. La Middleton, neanche a dirlo, ha preferito la versione classica.