La casa di Anna Tatangelo a Roma, quella dove si è trasferita con il figlio dopo la separazione da Gigi D’Alessio, è minimal chic.

Anna Tatangelo e il figlio Andrea, avuto il 31 marzo 2010 da Gigi D’Alessio, vivono in una casa situata nel centro storico di Roma. L’artista ha scelto una dimora perfetta per una vita a due, non troppo distante dalla scuola del pargolo e dal suo papà. Vediamo com’è.

Anna Tatangelo: la casa di Roma dove vive dopo la separazione da Gigi

Dopo la separazione da Gigi D’Alessio, avvenuta nel 2021, Anna Tatangelo ha ripreso in mano la sua vita e ha lasciato la casa che condivideva con il padre del figlio Andrea. L’artista è rimasta a vivere a Roma, ma si è trasferita con il pargolo nel centro storico, in un appartamento perfetto per due persone. Dalle condivisioni social della cantante e dell’erede si coglie qualche dettaglio della dimora.

L’arredamento scelto è minimal chic. I complementi sono eleganti, ma non troppo sfarzosi. Uno stile sobrio, moderno, senza troppi fronzoli. Una casa molto diversa rispetto ad Amorilandia, ossia la grande villa che condivideva con D’Alessio in una zona residenziale alle porte del capoluogo laziale. Ovviamente, anche qui non manca un grande pianoforte con il quale la Tatangelo si può esercitare.

Il colore predominante in tutta la casa è il bianco. Sia per le pareti che per i mobili, Anna ha optato per una tonalità candida, che dona anche tanta luce agli interni. L’appartamento, sempre stando a quanto si coglie dalle condivisioni, è a due piani, uno per la zona giorno e l’altro per quella notte.

Anna Tartangelo: la casa è perfetta per lei e Andrea

La casa di Roma di Anna non è enorme, ma è perfetta per lei e Andrea. La stanza dove trascorrono la maggior parte del tempo insieme è il salone, dove c’è un comodo divano e un televisore molto grande. La Tatangelo e il pargolo, così come spesso mostrano sui social, adorano sfidarsi ai videogames. Ovviamente, essendo un adolescente, il figlio trascorre parecchie ore rintanato nella sua stanza, facendosi anche qualche selfie allo specchio.