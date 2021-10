I due erano legati da un’amicizia molto forte, scopriamo insieme cosa ha dichiarato l’ex politica ed attivista.

Siamo ancora sconvolti per l’improvvisa scomparsa dell’attore e modello italiano Rossano Rubicondi. L’ex marito di Ivana Trump ha perso la sua battaglia contro un melanoma e, dopo aver letto gli addii sui social dei colleghi, è arrivato il momento di ascoltare il racconto di Vladimir Luxuria sulla malattia che aveva colpito Rossano.

Amici sin dal 2008, anno in cui hanno partecipato entrambi all’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria e Rossano Rubicondi erano molto legati, tuttavia l’ex politica per molto tempo non aveva avuto notizia della malattia. Ecco cosa dichiara alla testata giornalistica Adnkronos: “La notizia di Rossano mi ha sconvolta, come se mi fosse caduta una tegola in testa. Ogni tanto ci vedevamo e ci messaggiavamo ma non mi aveva detto nulla e non mi aveva fatto capire o intuire nulla del melanoma che poi lo ha portato a lasciarci così presto. Credo che abbia sottovalutato la sua malattia, probabilmente non immaginava che lo avrebbe portato a una morte così in fretta. Forse non ha mai accettato l’idea che quella sua malattia avrebbe potuto mettere fine alla sua vita“.

Infine, Vladimir Luxuria ricorda quale fosse l’attitudine di Rossano verso la vita: “Era una persona gioviale, entusiasta, sempre allegra, piena di vita e di energia, amava raccontare tanti episodi e aneddoti. Era un viveur, sempre circondato da belle donne, gli piaceva la vita notturna”.