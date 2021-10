Vi riveliamo le motivazioni dietro lo stop del cantautore pugliese alla partecipazione del programma serale di Rai1.

Ieri sera nella terza puntata di Ballando con le Stelle, il programma televisivo Rai condotto da Milly Carlucci, è accaduto qualcosa di inaspettato: il concorrente Al Bano Carrisi dopo essersi persino posizionato al primo posto in classifica, ha annunciato che non parteciperà più allo show. Scopriamo insieme le ragioni della sua rinuncia e dichiarazioni che ha rilasciato.

Il cantautore è stato mosso dall’affetto e dalla premura verso la sua ballerina professionista Oxana Lebedew, che già agli albori di questa edizione di Ballando con le stelle aveva subìto un infortunio a un piede. Ecco quindi come si è giustificato il mancato ballerino provetto, le parole sono riportate da Blogtivvu: “Mi ritiro perché vorrei che lei andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia di perdere una eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista. Ed io ci sto a bloccarmi a favore della sua salute e della sua arte. Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via per lei“.

Tutti in studio appaiono visibilmente comprensivi e poco sconcertati dalla sua scelta. Sarà perché dietro ci sono altri interessi? In effetti, alcuni telespettatori dello show, tra cui il giornalista Davide Maggio, hanno notato che nelle prossime settimane Al Bano Carrisi è impegnato in un tour europeo, quindi molto difficilmente il suo percorso all’interno del programma serale avrebbe potuto continuare.

Che dire, ci sarebbe piaciuto vedere Al Bano danzare ancora un po’. Intanto, ecco il post di Davide Maggio: