Il settimanale Oggi ha rivelato uno scoop su Vladimir Luxuria: la trans più amata e discussa d’Italia, avrebbe trovato un fidanzato giovane e muscoloso!

Vladimir Luxuria, vincitrice dell’Isola dei Famosi 2008 e opinionista di diversi salotti Mediaset, ha ritrovato l’amore, ma sul nome del presunto lui è ancora un mistero. Questa è l’indiscrezione bomba rivelata dal settimanale Oggi.

Nella rubrica pillole di Gossip del settimanale, viene detto che la trans più amata dagli italiani avrebbe addirittura trovato il vero amore: una passione segreta, consumata in un hotel alle porte di Milano, fatta di cene romantiche e notti super travolgenti.

Ma chi è il presunto fidanzato di Vladimir Luxuria?

Quello che sappiamo, grazie alle indiscrezioni di Oggi, è che l’ipotetico amore della ex parlamentare è bello, muscoloso e in ricerca di successo nel mondo dello spettacolo. Inoltre si dice che sia più giovane di lei, ma questa non è una novità perché Vladimir amerebbe frequentare i ragazzi più piccoli di lei.

Infatti, durante la sua carriera di opinionista all’Isola dei famosi 2018, la Luxuria aveva dichiarato una simpatia per Michael Terlizzi, il giovane figlio dell’ex naufrago Franco Terlizzi. Ma la stessa Vladimir, nonostante i suoi complimenti al bel giovane, aveva rivelato che si trattava soltanto di una bella amicizia.

Per ora, in merito allo scoop di Oggi, sul fatto di aver trovato il vero amore, l’ex parlamentare non ha ancora smentito nulla. Tutto è ancora un mistero, ma la Luxuria intanto continuerebbe a godersi notti di passione con il giovane “innominato”.

Le malelingue, potrebbero pensare che siccome il bel giovane sarebbe desideroso di sfondare nel mondo tv, potrebbe strumentalizzare la sua relazione con la simpatica Vladimir Luxuria. Com’è noto a tutti, l’ex parlamentare sta spopolando nei salotti Mediaset come opinionista e come presenza fissa a Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso.

Tutti i suoi fan sono curiosi di conoscere la vera identità dell’ipotetico fidanzato della trans peperina e sperano che questa volta abbia veramente trovato il vero amore!

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/vladimir.luxuria.9803