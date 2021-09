Dopo il grande successo avuto dalla prima pellicola, c’è grande attesa per l’uscita di Vivo 2, il film d’animazione targato Netflix.

Non solo le serie TV e le classiche pellicola con attori in carne e ossa, tra i prodotti di maggiore successo firmati Netflix c’è anche un film d’animazione: Vivo. Il lungometraggio è uscito sulla piattaforma streaming lo scorso 6 agosto 2021 e ha avuto un grande successo facendo registrare ottimi dati di ascolto: per questo motivo in molti si stanno ora domandando quando e se uscirà Vivo 2. Al momento non è possibile dare una risposta a questa domanda, Netflix non ha ancora fatto sapere se la pellicola avrà un sequel ma, il gran numero di visualizzazioni fatte registrare già nel primo mese fa ben sperare.

Vivo, il film d’animazione Netflix: la trama

Vivo è una storia d’amicizia tra un vecchio musicisti di nome Andrés e il suo cercoletto, un simpatico mammifero con cappello e bandana al collo che si chiama appunto Vivo (da qui il titolo del film). I due hanno un legame molto forte che viene messo alla prova da una lettera che un giorno arriva ad Andrés.

Il musicista, insieme a Vivo, è invitato a Miami al concerto d’addio di Marta Sandoval, una famosa artista che vuole rivedere ancora una vota il suo vecchio partner.

Vivo è una commedia musicale, il film d’animazione è inoltre arricchito da una serie di canzoni inedite di Lin-Manuel Miranda.

Vivo: i doppiatori del film d’animazione Netflix

Nella versione italiana di Vivo a dare le voci a due protagonisti principali del film d’animazione sono Stash, il cantante e chitarrista dei The Kolors (sua la voce del piccolo Vivo), e Massimo Lopez, che invece doppia il personaggio di Andrés.

Ora non resta che attendere notizie da Netflix per capire se la pellicola d’animazione avrà un sequel (come in tanti sperano) oppure no.