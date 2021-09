Arriva su Netflix la docu-serie Vendetta: guerra nell’antimafia. Dalla trama alla data di uscita, tutto quello che c’è da sapere.

Il giornalista e conduttore di Telejato Pino Maniaci e l’ex magistrato del Tribunale di Palermo Silvana Saguto: sono loro i protagonisti della docu-serie Netflix Vendetta: guerra nell’antimafia. Della loro storia e delle vicende giudiziarie nelle quali sono finiti coinvolte se ne è occupato in passato anche il programma di Italia 1 Le Iene e, ora, anche la celebre piattaforma streaming che ha voluto raccontare le loro vite, il loro lavoro e le accuse che hanno ricevuto in una docu-serie realizzata dalla casa di produzione Nutopia.

Vendetta: guerra nell’antimafia, quando esce?

La docu-serie Vendetta: guerra nell’antimafia è composta da un totale di sei episodi che saranno disponibili on demand a partire da venerdì 24 settembre in tutti i Paesi dove è attivo il servizio. Dietro la docu-serie Vendetta: guerra nell’antimafia c’è un grande lavoro che è iniziato addirittura nel 2005.

Pino Maniaci

Vendetta: guerra nell’antimafia, la trama della serie TV

I protagonisti della serie TV, come detto in precedenza, sono il giornalista Pino Maniaci, che da molti anni nella sua emittente televisiva Telejato dà molto spazio alla lotta alla magia, e l’ex magistrato Silvana Seguto, che è stata in prima linea nella lotta alla mafia in Sicilia.

Le storie dei due si sono intrecciate nel 2013 quando Pino Maniaci ha condotto un’inchiesta su episodi di corruzione di alcuni esponenti della magistratura siciliana, focalizzandosi proprio su Silvana Seguo. Quest’ultima ha invece accusato il giornalista di favorire la mafia con i suoi servizi.

Entrambi i protagonisti di questa vicenda sono finiti al centro di diverse inchieste, proclamandosi entrambi innocenti. Vendetta: guerra nell’antimafia cerca di raccontare i fatti in maniera oggettiva, per raccontare quest’incredibile storia che vede coinvolte due figure di spicco della lotta alla criminalità organizzata in Sicilia.