Denis Villeneuve ha riportato al cinema Dune: dove è stato girato il film? Ecco quali sono le location scelte per la pellicola.

Era il 1965 quando nelle librerie usciva un romanzo di Frank Herbert destinato ad avere un grande successo: Dune. Il libro, agli inizi degli anni ’80, fu fonte di ispirazione per il regista David Lynch che, nel 1984, portò nelle sale cinematografiche il film tratto proprio da esso. Sono poi arrivate due serie TV agli anni degli 2000 mentre, nel 2021, è arrivata una nuova trasposizione cinematografica di Dune questa volta diretta da Denis Villeneuve. Vediamo ora quali sono le location del film.

Dune: le location del film del 2021

Dove è stato girato Dune? Non negli Stati Uniti, pur essendo una produzione americana. Per trovare le location del film di Denis Villeneuve bisogna spostarsi tra due Paesi molto diversi e molto distanti tra loro: l’Ungheria e la Giordania.

Negli Origo Film Studio di Budapest il 18 marzo del 2019 sono iniziate le riprese delle varie degli interni, quelle degli esterni sono invece state effettuate in Giordania. Il deserto che fa da sfondo a buona parte del fil è quello di Wadi Rum, che abbiamo visto spesso anche in altre pellicole (tra cui anche celebri film come Lawrence d’Arabia e The Martian). David Lynch aveva invece girato la sua versione di Dune principalmente in Messico (anche le riprese degli interni erano state effettuate negli studi di Città del Messico).

Dune: il cast del film

Il protagonista principale di Dune è Timothée Chalamet, che è interpretato da Paul Atreides. Il padre, il duca Leto Atreides, è invece impersonato da Oscar Isaac.

Nel cast del film di Denis Villeneuve troviamo poi anche Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Suncan-Brewter, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem e David Dastmalchian.

