È ufficiale, Alex Belli sarà un nuovo concorrente del GF Vip: ecco la sua clip di presentazione su Instagram.

Alex Belli si aggiunge alla lista delle personalità che dal 13 settembre si troveranno a convivere nella casa più spiata d’Italia. Proprio come per gli altri concorrenti, il Grande Fratello Vip ha voluto ufficializzarne la partecipazione con una breve clip di presentazione postata su Instagram.

“La mia massima ispirazione nella vita è diventare padre, in questo momento. Il mio motto è vivi e lascia vivere” dice Alex Belli, che sembra adottare fin da subito una strategia da “buono” per sopravvivere all’interno della casa dalla Porta Rossa. Poi, però, ecco che mostra la sua ambizione: “Il fatto di arrivare in fondo sicuramente è una bella sfida, io spero di arrivarci e di fare un buon percorso, di essere me stesso e di far vedere quello che sono al di fuori di quello che è stato già visto.”

Poi, ridendo, aggiunge: “Ah, senza i social network starò da Dio!” Successivamente, parlando di stile e abbigliamento, cita Giorgio Armani: “Vestiti come ti senti”.

Riuscirà Alex Belli a mantenere la sua filosofia di “vivi e lascia vivere” nella casa del GF Vip? Lo scopriremo tra meno di una settimana!