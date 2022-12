Il Viva Magenta è il colore del 2023. Scopriamo come portarlo nel migliore dei modi.

Come ogni anno è giunto il momento di pensare alle tendenze per il 2023. E per quanto riguarda i colori, quello che andrà di moda è il viva magenta.

Un rosso molto particolare in quanti a metà tra caldo e freddo e quindi perfetto per essere portato in diverse occasioni, sia nell’abbigliamento che nel make up.

Qualcosa di più sul colore che andrà di moda nel 2023

Come ogni anno, ormai dal 2000, l’azienda americana Pantone ha scelto quale sarà il colore che farà tendenza, colorando con la sua nuance tutto ciò che riguarda la moda e non solo.

viva magenta

Tra i tanti possibili e dopo il Very Peri dello scorso anno, quello scelto è stato il Viva Magenta, un rosso cremisi sfumato ed in grado di mettere in equilibrio caldo e freddo. La scelta perfetta per chi ama portare addosso i colori in base al proprio tono della pelle e che per questo avrà molte più possibilità.

Secondo l’azienda si tratta infatti di un colore non aggressivo ma sempre in grado di farsi notare. Una nuance esuberante ed in grado di trasmettere gioia grazie ad un punto di rosa che gli donerà anche una connotazione romantica.

Come portare il Viva Magenta

Come già detto, questo colore, è in perfetto equilibrio tra caldo e freddo. E ciò ne fa un colore che può essere portato praticamente da tutti e che si adatta al meglio ad ogni tipo di carnagione.

Nel make up si rivela perfetto se abbinato a rosa pastello e cipria, colori in grado di esaltare la parte rosa che si trova in questo rosso cremisi.

Perfetto per chi ha gli occhi verdi, si rivela comunque adatto a tutti e si presta sia per un ombretto da sfumare sul viso che per un rossetto caldo e avvolgente.

Ottimo per una manicure davvero perfetta, questo colore è adatto anche per essere indossato. Si abbina infatti a diversi colori tra cui spicca anche il nero. E tutto per degli abbinamenti unici e in grado di farlo risaltare e di mettere al centro dell’attenzione chiunque lo indossi. Un colore che riserverà diverse sorprese a chi sceglierà di usarlo.

