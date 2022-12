Il vaccino anti-Covid sarà disponibile a breve per i bambini dai sei mesi in su: si attende il via libera dell’Aifa.

Manca sempre meno al via libera del vaccino anti Covid per i bambini più piccoli. Lo ha assicurato il ministro della Salute, Orazio Schillaci. In un intervento in cui ha, tra le altre cose, annunciato anche di voler sospendere le multe ai No Vax, il numero uno del dicastero ha aggiornato la situazione riguardante la possibilità di sottoporre il farmaco che protegge dal virus anche ai bimbi più piccoli, dai sei mesi in su. Già da ottobre l’Ema, Agenzia europea del farmaco, ha dato il suo disco verde al Pfizer per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni d’età, e al Moderna per i bambini fino ai 5 anni. Per l’ufficialità si attende solo l’ok dell’Aifa.

Il vaccino Covid ai bambini dai 6 mesi in su funziona?

Stando agli studi portati avanti dall’Ema, la vaccinazione nei bambini dai 6 mesi in su avrebbe effetti in tutto e per tutto assimilabili a quello per gli adulti. Dal punto di vista dell’efficacia, supererebbe il 90% di protezione dalle forme gravi dell’infezione, mentre per quanto concerne la sicurezza offrirebbe anche garanzie maggiori rispetto ad adulti e adolescenti.

vaccino omicron

Entrambi i medicinali negli under 5 dovrebbero però essere somministrati in dosi minori. Per il Pfizer-BioNTech si parla di tre dosi da tre microgrammi inoculate ai bimbi fino ai 4 anni, mentre per il Moderna possono bastare due dosi da 25 microgrammi l’una, fino ai cinque anni d’età.

Quando arriverà l’ok dell’Aifa?

Dopo il via libera dell’Ema, che ha seguito di qualche mese quello della Food and Drug Administration negli Stati Uniti (risalente addirittura allo scorso giugno), manca solo l’ok dell’Aifa per l’ufficializzazione di questa importante novità anche nel nostro Paese.

Nel corso della presentazione della nuova campagna vaccinale, ha parlato di questa eventualità lo stesso ministro della Salute, affermando: “Siamo in attesa del pronunciamento di Aifa sul tema delle vaccinazioni anti Covid nei più piccoli“. Il ministro Schillaci ha quindi ricordato che, in termini di mortalità, il Covid ha colpito soprattutto gli adulti e gli anziani, ma che è necessario comunque offrire un’opportunità di difesa anche ai bambini, ritenuti molto spesso soggetti fragili: “Anche i bambini in età pediatrica con fragilità sono i target della campagna“. Verosimilmente, a questo punto, il disco verde potrebbe arrivare nelle rime settimane del 2023.

