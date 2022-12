Ageismo è un termine molto usato negli ultimi anni nelle scienze sociali e nell’attivismo, ma cosa vuole dire? Scopriamolo.

Il termine ageismo ha la sua prima attestazione in Italia nel 1995 e da quel momento è stato usato ampliamente nell’attivismo e nelle scienze sociali. Questo sostantivo maschile è ormai stato anche riconosciuto dall’Accademia della Crusca e dunque è entrato a tutto diritto nella lingua italiana. Dal momento che in molti ancora non ne conoscono il significato, abbiamo deciso di spiegare cosa vuole dire e quando è possibile utilizzarlo correttamente.

Origini : è un prestito adattato dalla parola inglese ageism, derivato di age (ossia “età”), con l’aggiunta del suffisso –ism.

: è un prestito adattato dalla parola inglese ageism, derivato di age (ossia “età”), con l’aggiunta del suffisso –ism. Quando si usa : nel mondo dell’attivismo, delle scienze sociali e dei mass media.

: nel mondo dell’attivismo, delle scienze sociali e dei mass media. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: in Italia.

Il significato di ageismo

FOTO

Ageismo è un neologismo che deriva dalla parola inglese ageism, derivato di age (ossia “età”), con l’aggiunta del suffisso –ism. Il termine in questione si utilizza nel mondo dell’attivismo, delle scienze sociali e dei mass media per definire uno specifico tipo di discriminazione. Il vocabolo indica infatti un pregiudizio, una discriminazione o una marginalizzazione di una persona in relazione della sua età. In particolare, l’espressione si usa per indicare una discriminazione nei confronti degli anziani.

La versione originale in inglese di questa parola è stata coniata dallo psichiatra e geriatra americano Robert Butler nel 1969. Nella lingua italiana ha iniziato a comparire sporadicamente già verso la metà degli anni Novanta. Solo nell’ultimo periodo c’è stata una grande diffusione del termine.

Esempi d’uso

Ecco quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio qual è il significato di questa parola.

“Nella società odierna l’ageismo è dirompente, infatti i pregiudizi e le discriminazioni che colpiscono gli anziani sono sempre di più”.

“L’ageismo spesso si manifesta anche nella sfera relazionale in maniera del tutto involontaria”.

“La Regina Elisabetta II d’Inghilterra è spesso vittima di ageismo per via della sua età ormai molto avanzata”.

