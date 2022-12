Qual è il significato di Al di fuori dell’amore di Niccolò Fabi? La canzone analizza la società di oggi e lancia un appello importante.

Per festeggiare i 25 anni di carriera, Niccolò Fabi ha lanciato un disco estremamente introspettivo, che contiene brani profondi: Meno per meno. Al suo interno è contenuta Al di fuori dell’amore, una canzone che analizza la società in cui stiamo vivendo e contiene un appello importante. Vediamo il significato e il testo.

Al di fuori dell’amore di Niccolò Fabi: il significato della canzone

Uscita il 2 dicembre 2022, la canzone Al di fuori dell’amore di Niccolò Fabi è contenuta all’interno dell’album Meno per meno. Per stessa ammissione dell’artista, questo brano è stato scritto in due momenti diversi della sua vita, ma c’è una frase che l’ha accompagnato dall’inizio alla fine della stesura: “In questo tempo non è facile orientarsi, nella cartina che teniamo tra le mani non ci sono punti cardinali“. Il significato della canzone si coglie fin dalla prima strofa:

“Quanti di noi fanno la vita che hanno scelto?

quanti di noi si affidano al destino?

quanti di noi si accorgono che passa il tempo?

dimmi come è stato non aver vissuto“.

Niccolò Fabi analizza il periodo storico in cui stiamo vivendo, segnato da una grande confusione che spinge le persone a non avere un’idea precisa di ciò che accade. Di conseguenza, si prova una sensazione di smarrimento, non solo su ciò che avviene all’esterno, ma anche su se stessi. La vita che stiamo vivendo è davvero quella che vorremmo?

“Arroccati nelle nostre postazioni

dietro lo schermo come fosse un gioco

come i cecchini noi facciamo fuoco

e confondiamo il vero con il fumo“.

Al di fuori dell’amore affronta anche il tema del mondo social, che si divide tra gli haters che sganciano le loro sentenze e coloro che mostrano un’esistenza perfetta. Non solo, Niccolò parla anche dei concetti di sconfitta e di giustizia tra le persone, che oggi come ieri sono difficili da stabilire.

“Sarà possibile tornare indietro

perché qualcuno prima o poi dovrà spiegarlo

che era sbagliato andare avanti

e che si può tornare indietro“.

Sul piano sociale, etico, ambientale e chi più ne ha ne metta: con Al di fuori dell’amore Niccolò Fabi lancia un appello che tutti dovremmo cogliere. E’ possibile tornare indietro, ad un tempo in cui tutto scorreva più lento e ogni singolo istante veniva assaporato per davvero.

Ecco il video di Al di fuori dell’amore di Niccolò Fabi:

Al di fuori dell’amore di Niccolò Fabi: il testo della canzone

