Alle prese con la depressione, Vittorio Sgarbi fa il suo ritorno in tv con un omaggio inatteso relativo al suo spettacolo su Caravaggio e Pasolini.

Al netto delle recenti informazioni sul suo conto date dalla sorella Elisabetta, Vittorio Sgarbi sta continuando la propria battaglia contro la depressione. Il critico d’arte si trova ricoverato al Gemelli e piano piano sembra poter essere in ripresa. La novità che lo riguarda è quella relativa al ritorno in tv che avverrà tramite il suo spettacolo che verrà messo in onda a Pasquetta.

Vittorio Sgarbi e la depressione: come sta

Nelle ultime settimane le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi hanno tenuto tutti col fiato sospeso. Il critico d’arte, infatti, è stato ricoverato al Gemelli per affrontare con le giuste “cure” la depressione che lo ha colpito. In modo dettagliato una condizione che lo aveva persino portato a decidere di non alimentarsi più.

Vittorio Sgarbi – www.donnaglamour.it

Tale situazione, per fortuna, sembra essere risolta con il volto del piccolo schermo che aveva cambiato idea convincendosi di tornare a mangiare. Al netto della telefonata fatta alla sorella Elisabetta in occasione della Milanesiana 2025, sul conto del critico d’arte non sono arrivate ulteriori novità. Eppure, un importante omaggio nei suoi confronti potrebbe venire in suo aiuto.

L’omaggio in tv

Come confermato da La7 e successivamente anche dallo stesso critico d’arte in un post social, Sgarbi farà in qualche modo il suo “ritorno in tv”. Infatti, a Pasquetta verrà trasmesso un suo spettacolo in cui ripercorrerà le vite e le opere di due grandi artisti, ovvero Caravaggio e Pasolini. Il documentario andrà in onda in seconda serata. La speranza dei fan dell’uomo è che questo possa essere, oltre che un bellissimo ed evidente omaggio alle sue capacità, anche un modo per dargli quello sprint giusto per fargli superare il brutto momento. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi futuri.