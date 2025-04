Ecco quanto guadagna Francesca Fialdini, la conduttrice di Da noi… a ruota libera e molti altri programmi della Rai.

Uno dei volti più amati della Rai, da ormai diversi anni, è Francesca Fialdini. La presentatrice toscana dal 2019 la vediamo alla guida di Da noi.. a ruota libera, talk show in onda la domenica pomeriggio su Rai 1 che dal 2019, quando è andata in onda la prima edizione, ha sempre fatto registrare ottimi ascolti facendo aumentare la notorietà. Non che prima non fosse conosciuta, tutt’altro, Francesca Fialdini lavora infatti da molti anni nella televisione pubblica. Ma quanto guadagna Francesca Fialdini? Scopriamolo insieme.

Francesca Fialdini: quanto guadagna

Le cifre ufficiali del compenso ricevuto da Francesca Fialdini per presentare Da noi… a ruota libera non sono state comunicate in maniera ufficiali ma, secondo alcune indiscrezioni, lo stipendio della presentatrice sarebbe di 1.400 euro a puntata. Una cifra che può apparire alta ma che non lo è affatto se paragonata agli stipendi di altri conduttori, non solo dei canali Rai.

Francesca Fialdini

Inizialmente il cachet di Francesca Fialdini era inferiore: nella prima edizione di Da noi…a ruota libera (che, lo ricordiamo, è andata in onda nel 2019) sembrerebbe che il suo stipendio fosse di 1.200 euro a puntata. Poi negli anni successivi lo stipendio le sarebbero stato aumento di 200 euro a puntata arrivando così ai 1.400 euro che percepirebbe oggi.

L’aumento del contratto sarebbe dovuto ai buoni ascolti fatti registrare dal programma, che in tutti questi anni è stato infatti sempre riconfermato dai vertici Rai.

Insomma, Francesca Fialdini, nonostante sia molto apprezzata dal pubblico televisivo, non sembrerebbe essere una delle presentatrici più pagate della televisione italiane. Chissà se alla Rai valuteranno un ulteriore aumento considerato quanto stia continuando ad andare bene Da noi… a ruota libera e quanto il pubblico apprezzi la conduttrice toscana.