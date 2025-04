Alcuni scatti di Diletta Leotta hanno fatto letteralmente impazzire i social. La bella conduttrice DAZN si è mostrata sulla neve in rosso…

Ha raccontato da poco un aneddoto imbarazzante dove è stata costretta, praticamente, a spogliarsi. Ora, Diletta Leotta è tornata sulle pagine dei media di cronaca rosa per alcuni scatti “bollenti” in occasione delle vacanze di Pasqua. La conduttrice di DAZN si è mostrata sulla neve con una tutina rossa che ha fatto decisamente parlare.

Diletta Leotta: Pasqua sulla neve

Una Pasqua speciale per Diletta Leotta che, rispetto a tantissimi altri volti noti dello spettacolo italiano, ha preferito una vacanza, anche di lavoro, ad alta quota piuttosto che una calda meta come una spiaggia. La conferma è arrivata dai social dove la conduttrice DAZN si è fatta vedere impegnata sulla neve di St. Moritz, in Svizzera.

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

Come detto, la splendida Diletta si è mostrata alle prese con una “insolita” vacanza di Pasqua. Per lei niente mare o spiagge paradisiache, ma una location altrettanto spettacolare come quella delle montagne innevate di St. Moritz, in Svizzera. La Leotta, per via di un servizio fotografico di lavoro, si è lasciata immortalare con una tutina rossa davvero “bollente” che ha generato tante reazioni.

La tutina rossa e le reazioni

Come è stato possibile vedere dal profilo Instagram della diretta interessata, Diletta ha pubblicato una serie di foto davvero belle che ne hanno messo in risalto la fisicità perfetta. “Summer stars at altitude”, ha scritto la donna, ovvero “L’estate inizia in quota”. Ad attirare l’attenzione, ovviamente, non è stata la didascalia ma gli scatti.

“Fa sciogliere la neve”, ha scritto un utente facendo intendere che le foto della Leotta fossero “bollenti”. “Che fisico Dile”, ha detto un altro seguace. Come sottolineato da Fanpage, per l’occasione, la conduttrice DAZN ha optato per un jumpsuit rosso di Leyla Meggetto, un modello che ne ha esaltato tutte le forme, soprattutto il décolleté tenuto a bada da una zip leggermente sbottonata. Ovviamente, non sono mancati gli stivali da sci e il casco (firmato Carrera) a completare il tutto.