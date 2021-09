La sindaca di Roma è stata paparazzata sulla spiaggia di Anzio con un audace bikini nero durante una mezza giornata al mare. Con lei il marito, suo primo supporter…

Nelle foto esclusive pubblicate dal settimanale “Chi” la sindaca Virginia Raggi appare in completo relax sulla spiaggia di Anzio, in compagnia del marito Andrea Severini. Ogni tanto anche i politici staccano la spina, ma la campagna elettorale non è finita. Chissà che queste foto sexy non siano un modo per allettare gli elettori…

Tra lettini e ombrelloni della spiaggia romana Virginia Raggi appare spensierata e felice, mettendo in mostra un fisico asciutto e scolpito da vera diva.

Sole, sale e un bel bagno ristoratore, ma la sindaca Raggi non rinuncia a mostrare le sue prodezze nello yoga praticato direttamente sulla sabbia. Alcune foto la ritraggono persino in topless, decisamente senza censure. I flash dei paparazzi in estasi si sono dati alla pazza gioia, mentre i più spiritosi commentano: “Davvero un fisico da 5 stelle!”