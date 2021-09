La cantante festeggia sul suo profilo Instagram l’inizio di settembre, un mese che si prospetta carico di novità e fremente di aspettative.

L’inizio di settembre, si sa, segna un momento di resa dei conti non sempre amato. Ma Laura Pausini sembra più carica che mai e festeggia il primo giorno di settembre con entusiasmo e sfida: “Per me è un po’ come se fosse il 1 gennaio, perché lo vivo come un nuovo inizio”. Scrive la cantante come didascalia a una bella foto pubblicata sul proprio profilo social.

Il post di Laura Pausini è una scarica di vitalità che potremmo leggere quasi cantando, cogliendovi tutta la positività e l’energia che permeano i celebri ritornelli della cantante. Con il lancio degli hashtag #backtowork e #backtoschool la Pausini augura un “Buon rientro a tutti”, invitando i suoi followers a cogliere ogni opportunità e non farsi perdere d’animo.

Laura Pausini e le novità in arrivo

La cantante non tralascia qualche dettaglio riguardo i suoi prossimi impegni, tra cui spunta un nuovo disco in arrivo: “Vorrei condividere con voi la realizzazione del disco che sto facendo.” Con una simpatica metafora Laura si definisce simile a un toro di fronte a un telo rosso, pronta e scalpitante dinnanzi a tutti i nuovi progetti. Vorrebbe fare tutto e conquistare il mondo, con l’entusiasmo famelico e pieno di vita di una ragazzina. A giudicare dalla gioia con cui accoglie questo nuovo #backtoschool, il tempo delle mele per Laura Pausini non passa mai.