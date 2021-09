La conduttrice Diletta Leotta si mostra su Instagram in un look succinto, ma solo per allenarsi! I video diventano virali

Addominali e muscoli in bella vista, e non solo quello. Diletta Leotta si mostra in tenuta sportiva mandando i fans in visibilio. Saltelli, squat ed esercizi di equilibrio: la Leotta si fa da sempre portavoce di una ginnastica “senza fatica” e “salvatempo” da praticare ovunque e con assoluta facilità.

Nel salotto di casa la showgirl ha allestito una palestra fai-da-te, creata con pochi semplici oggetti di uso quotidiano. Dimostra che allenarsi è facile e alla portata di tutti, non è necessario acquistare attrezzature costose per tenersi in forma.

Però vista la mise succinta di Diletta diciamo che l’occhio dei fans negli ultimi video non si sarà di certo soffermato sugli esercizi…

https://www.instagram.com/dilettaleotta/

Diletta sponsorizza la coordinazione e la forza muscolare, ovviamente a modo suo, ossia dando spettacolo. La ginnastica bella impegna senza affaticare eccessivamente e la Leotta ne dà dimostrazione con i suoi allenamenti di routine.

Insomma, lo stretching “made by Diletta” è sicuramente la soluzione ottimale per tenersi in forma, e fa impazzire i fans!