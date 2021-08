Dalla Nannini a Carmen Consoli, passando per J-Ax e Céline Dion: tutti i vip che hanno scelto di ricorrere alla fecondazione assistita.

Numerosi vip hanno scelto di ricorrere alla fecondazione assistita per realizzare il loro sogno di diventare genitori: tra questi vi sono senza dubbio molti vip nostrani, ma anche star di fama internazionale come la cantante Céline Dion, che ha personalmente parlato della sua esperienza con la fecondazione in vitro. Scopriamo chi, come lei, ha voluto ricorrere a questa tecnica per avere un bambino.

Gianna Nannini

I vip e la fecondazione assistita

Tra i vip italiani che hanno ammesso di essersi sottoposti alla fecondazione assistita vi sono Gianna Nannini (che ha avuto sua figlia Penelope nel 2010, a 56 anni) e Carmen Consoli, che ha avuto suo figlio, Carlo Giuseppe, sottoponendosi all’inseminazione artificiale a Londra. Lei stessa ha dichiarato a Grazia:

“Lo desideravo tanto, credo di essere nata mamma. Ma stavo diventando grande e avevo voluto una vita che non mi aveva permesso di costruire un rapporto solido con un uomo che potesse diventare il padre dei miei figli. Poi ho visto Gianna Nannini diventare madre a più di 50 anni, sola. E ho pensato: “Allora si può fare”. Così ho deciso di andare all’estero per una fecondazione assistita. È stata un’esperienza molto forte, molto bella”.

Carmen Consoli

Anche Carmen Russo ha deciso – non senza polemiche – di diventare madre grazie alla fecondazione assistita. A 53 anni insieme al marito Enzo Paolo Turchi ha avuto sua figlia Maria (nata il 14 febbraio 2013). J-Ax e sua moglie Elaina Coker hanno scelto di ricorrere alla fecondazione assistita dopo la difficile esperienza di un aborto. I due hanno avuto un bambino, Nicolas, nato nel 2007.

Le star che hanno scelto di ricorrere alla fecondazione assistita

Anche tra le star straniere la lista di quelle che hanno deciso di ricorrere alla fecondazione assistita è piuttosto lunga: Céline Dion ha ammesso di aver avuto i suoi 3 figli grazie alla fecondazione in vitro (aveva sofferto di problemi di infertilità). Come lei anche Mariah Carey, Nicole Kidman e Brooke Shields hanno avuto i loro figli mediante questa tecnica.