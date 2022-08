L’attrice di Viola come il mare e Che Dio ci aiuti Francesca Chillemi ha ricordato la nonna su Instagram con un commovente post.

“Nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre.

Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata…“, così Francesca Chillemi, attrice di Che Dio ci aiuti e in tv in autunno con la fiction Viola come il mare, su Instagram ha voluto ricordare la nonna appena morta. Un grande dispiacere per lei e per tutta la sua famiglia.

È morta la nonna di Francesca Chillemi: il ricordo

La Chillemi ha dedicato un post su Instagram alla nonna appena mancata. Molte persone hanno risposto unendosi al suo cordoglio, in particolare anche personaggi del mondo dello spettacolo e colleghi, come ad esempio Elena Santarelli, Ludovica Sauer, Elena Sofia Ricci, Flavia Pennetta e Andrea Paris tra gli altri.

Anche la mamma di Francesca Chillemi, Maria Sciotto, ha dedicato alla madre un post su Instagram. “La mia è stata una grande mamma, una grande nonna, una grande donna. Sempre pronta al sacrificio ed all’aiuto. Sempre pronta a mettersi da parte per i figli e i nipoti. Sempre presente per ognuno di noi. Non ti dimenticherò mai, cara mamma. Vivrai sempre nei miei ricordi, accanto a papà“, ha scritto.

L’attrice la vedremo presto in tv in Viola come il mare, fiction di Canale 5 molto attesa, che la vedrà in coppia con Can Yaman nell’autunno 2022.

