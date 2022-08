Scopriamo quali sono state le drammatiche storie che hanno segnato per sempre la vita di Gessica Notaro, Lucia Annibali e Valentina Pitzalis.

Gessica Notaro, Lucia Annibali e Valentina Pitzalis si sono trovare a fare i conti con un amore tossico diventato una furia violenta che ha voluto privarle della loro bellezza e, in alcuni casi, persino della loro identità o peggio, della loro vita. Scopriamo cosa c’è da sapere sulle loro drammatiche storie.

Gessica Notaro

Donne sfregiate con l’acido dai loro ex: chi sono

Gessica Notaro ha saputo trasformare il dramma che le è capitato in un punto di forza e nel corso degli anni – durante i quali si è sottoposta a decine di interventi estetici – l’ex Miss è tornata a mostrarsi con tutta la sua forza e il suo coraggio, diventando anche un amato personaggio televisivo e un punto di riferimento per moltissime donne vittime di amori tossici come quello da lei vissuto. La Notaro è stata sfregiata con l’acido dal suo ex, Edson Tavares, nel 2017. L’uomo – condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di carcere – ha scelto di colpire la sua ex fidanzata nel giorno in cui per Gessica si stava svolgendo una ricorrenza altrettanto tragica: era infatti l’anniversario della scomparsa di suo fratello.

Lucia Annibali è stata aggredita 16 aprile del 2013 mentre rientrava nel suo appartamento. Un uomo le ha tirato contro dell’acido solforico, e per questo l’avvocatessa di Urbino ha subito lesioni al volto e al collo (arrivando persino a rischiare di perdere per sempre la vista). Luca Varani, suo ex fidanzato e mandante del gesto, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio e stalking.

Una vicenda simile ha tristemente visto protagonista Valentina Pitzalis. Anche lei è stata vittima della furia sconsiderata dell’uomo che aveva lasciato, Manuel Piredda, che con una scusa la attirò nel suo appartamento e le versò addosso una tanica di benzina, appiccando il fuoco. L’uomo è scomparso nell’incendio e in seguito la famiglia Piredda ha accusato lei di omicidio.

Anche la vita della conduttrice ed ex modella Katie Piper è cambiata per sempre a causa di un’aggressione con l’acido. Il suo ex fidanzato, Daniel Lynch, le ha gettato contro dell’acido provocandole ustioni di terzo grado. Katie ha subito oltre 100 interventi chirurgici e ha perso la vista a un occhio a causa dell’aggressione.

