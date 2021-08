Con il diffondersi dei social è aumentato sempre di più il fenomeno degli haters: ecco quali sono i vip che hanno deciso di rispondere per le rime!

Da Alessia Marcuzzi a Michelle Hunziker passando per Chiara Ferragni e sua madre, Marina Di Guardo, sono molti i vip che hanno risposto per le rime agli haters che li hanno insultati tramite social. Scopriamo di quali si tratta e quali sono state alcune delle loro migliori risposte contro i leoni da tastiera.

I vip contro gli haters: le risposte

Più di una volta Alessia Marcuzzi si è trovata a dover replicare contro gli haters che l’hanno presa di mira per la sua forma fisica (giudicata per lo più “eccessivamente magra”) o per i suoi look (giudicati dagli haters “poco adatti alla sua età”). In un caso la stessa conduttrice ha deciso di dare una risposta inequivocabile ai leoni da tastiera attraverso i social, e in un suo lungo post ha citato una frase del brano di Fabio Rovazzi Faccio quello che voglio: “Cari hater, avete ragione… vi chiedo perdono. Il problema è che spesso faccio quello che voglio, faccio quello che mi va, quest’estate poi sono proprio fuori controllo. E del testo tanto non ne ho bisogno…”.

Anche Valentina Ferragni si è sfogata contro gli haters che più di una volta l’hanno insultata per la sua forma fisica. La sorella minore di Chiara Ferragni ha scritto un lungo post di sfogo via social dove ha spiegato a chiare lettere quale sarebbe il suo pensiero sui leoni da tastiera:

“La cosa per cui mi sento di mandare un messaggio è che mi fa molto strano che veniamo attaccate per l’aspetto fisico (…) Ascoltate chi vi è vicino per migliorarvi ma soprattutto ascoltate voi stesse. Non fatevi buttare giù da chi usa i social per sputare sentenze senza nemmeno metterci la faccia”, ha dichiarato l’influencer.

Valentina Ferragni

Come Valentina anche Chiara Ferragni si è trovata più volte a dover far fronte agli haters che l’hanno accusata di “non essere una buona madre” per via – ad esempio – di alcuni suoi scatti osé. In un caso anche la madre dell’influencer, Marina Di Guardo, è intervenuta via social prendendo le sue difese: “Cara E., ma chi sei tu per ergerti a baluardo della moralità? Per quale motivo critichi persone che nemmeno conosci direttamente? (…) Non mi scandalizza certo la foto innocua di una chia*pa, ma lo squallore e l’insensibilità di persone come te, quelle sì sono veleni di cui ognuno di noi farebbe volentieri a meno”, ha scritto la madre di Chiara Ferragni replicando contro un hater.

La “dentiera” di Michelle Hunziker

La showgirl Michelle Hunziker ha deciso di replicare contro alcuni odiatori seriali che avrebbero messo in circolazione una voce riguardante la sua presunta “dentatura finta”. “E’ stato detto veramente di tutto in questi 22 anni di carriera sul mio conto. Mi sono ridotta il naso, mi sono ridotta le labbra (…) Sono la donna che ha fatto la gravidanza più lunga di tutta l’umanità: sono incinta da 16 anni! Ma la grande verità che è stata detta proprio oggi sui miei denti, cioè sull’arcata superiore dei miei denti, è che porto la dentiera. La dentiera no! Magari un giorno sì, ma la dentiera no!”, ha dichiarato ironica la conduttrice nel suo video, e ancora: “Vi confesso però che ho le ‘ciapét di legno: la forza di gravità non le intacca ma non posso stare seduta vicino ai caminetti!”