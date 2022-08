Le star di fama internazionale non sono immuni dal fare figuracce e lo sanno bene Zac Efron, Jennifer Lawrence e molti dei loro colleghi.

Alcune star di fama internazionale sono balzate agli onori delle cronache per aver commesso dei veri e propri scivoloni in pubblico. Scopriamo di quali si tratta e cosa hanno combinato finendo per scatenare l’ilarità generale.

JENNIFER LAWRENCE

Le figuracce delle star

Gerard Butler ha confessato al programma Conan di esser stato protagonista di una tremenda figuraccia quando ha indossato il kilt al matrimonio di sua sorella Lynn e, una volta entrato in chiesa, si sarebbe seduto “dimenticando” di accavallare le gambe e mettendo in mostra difronte agli invitati le sue parti intime: “Quando mi sono seduto davanti a circa quattrocento persone, mia madre, che era in prima fila davanti a me, non faceva altro che fissarmi facendo dei segni con le mani. Cercava di farmi capire che dovevo coprirmi, ma io pensavo che mi stesse dicendo di pregare. All’improvviso ho guardato in basso e mi sono reso conto di avere il kilt aperto. Allora lentamente ho accavallato le gambe, facendo finta di niente”, ha confessato l’attore.

Anche Zach Efron è stato protagonista di un episodio alquanto imbarazzante: nel 2012, mentre sfilava sul tappeto rosso di un prestigioso evento, all’attore è caduto un profilattico proprio mentre i paparazzi lo stavano immortalando.

Justin Bieber non sarebbe stato da meno quando, durante un suo concerto in Amazzonia, avrebbe dato di stomaco sul palco.

Paris Hilton si è resa protagonista di una figuraccia che ha rapidamente fatto il giro dei social tra l’ilarità generale. L’ereditiera è volata a Singapore e, una volta arrivata, ha dato prova di non essere particolarmente brava in Geografia scrivendo: “Non avevo mai fatto un viaggio così lungo. Per la prima volta sbarco in Cina”.

Jennifer Lawrence è senza dubbio una delle “regine” delle gaffe a Hollywood: l’attrice si è resa protagonista di alcune plateali cadute durante alcune delle cerimonie di premiazioni più famose del mondo (come gli Oscar) e nel 2015, durante una conferenza stampa al Comicon, si è tirata addosso un microfono colpendosi in pieno volto.

