Ilary Blasi si concede un’altra vacanza, questa volta sulle Dolomiti, mentre Totti è a Sabaudia con i figli e sembra che stia sgomberando casa delle sue cose.

Per Ilary Blasi è tempo di relax in montagna, per la precisione nella suggestiva cornice delle Dolomiti, come testimoniano anche le foto postate sul proprio profilo Instagram. La conduttrice si trova lì senza i figli, rimasti con il padre Francesco Totti a Sabaudia. E, secondo ThePipolGossip, l’ex calciatore avrebbe approfittato della vacanza dell’ex moglie per portare via le sue cose da casa a Sabaudia, nella villa estiva di famiglia.

Acquista abbigliamento, sneakers e accessori Saldi fashion fino a -60%

Ilary Blasi in montagna, Totti al mare con i figli

Come detto la Blasi si sta godendo le Dolomiti, come si vede anche da Instagram, mentre Totti è stato con i figli al mare di Sabaudia.

Secondo ThePipolGossip, Totti avrebbe approfittato della lontananza della conduttrice per portare via dalla villa di Sabaudia le sue cose. Andrà quasi sicuramente a vivere insieme a Noemi Bocchi, anche se i due non sono ancora usciti allo scoperto.

Sempre secondo il portale, la Blasi avrebbe scelto di andare in montagna per stare lontana dalla vita frenetica romana e della provincia, e per evitare di alimentare sempre di più il gossip visto che i paparazzi la seguono incessantemente. E quindi Totti avrebbe agito di conseguenza stando con i figli il maggior tempo possibile al mare nella villa di famiglia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG