Sui tetti di una Parigi in lockdown, la violoncellista Camille Thomas ha suonato il suo Stradivari del 1730 per mandare un messaggio di speranza al mondo.

L’emergenza Coronavirus ha regalato al mondo intero immagini che rimarranno indelebili nella storia dell’umanità, momenti esemplificativi di un’intera epoca difficile ma non priva di emozioni. Alla fine di tutto questo, in Francia in pochi si dimenticheranno di Camille Thomas, la violoncellista che con la sua musica ha emozionato il paese. Ecco il video della sua esibizione, con cui ha voluto mandare un messaggio importante: la bellezza ci salverà.

Il video della violoncellista sui tetti di Parigi

Per cercare di dimenticare, almeno per qualche secondo, le preoccupazioni causate dall’emergenza Coronavirus, la giovane violoncellista Camille Thomas ha voluto regalare una sua esibizione sui tetti della capitale francese con il suo splendido Stradivari del 1730.

Parigi – Tour Eiffel

La ragazza ha suonato il Kaddish del compositore Maurice Ravel con l’obiettivo di nutrire l’anima e portare la bellezza a tutti i residenti della città nel pieno di questo secondo lockdown francese. Lo ha spiegato la stessa musicista sui social: “La bellezza ci salverà. Può essere il nostro nutrimento nei momenti difficili, molto più che guardare una serie su Netflix“. Di seguito il video della sua struggente esibizione:

Non solo Parigi: la musica contro il Coronavirus in Italia

La violoncellista pariginia non è stata la prima a cimentarsi in un omaggio emozionante di questo genere. Già nella prima fase dell’emergenza aveva fatto il giro del mondo il video della violinista Lena Yokoyama, che aveva suonato sul tetto dell’ospedale Maggiore di Cremona le splendide musiche di Ennio Morricone.

E sempre Morricone era stato scelto anche da un giovane chitarrista romano, diventato un eroe sul web per le sue esibizioni su un tetto nei pressi di una Piazza Navona completamente deserta.