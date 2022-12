Vinted spedizione: come funziona, chi deve pagarla e quali sono le opzioni disponibili.

Se hai bisogno di vendere alcuni capi d’abbigliamento o altri accessori che ormai non utilizzi più, ma che restano in buone condizioni, Vinted potrebbe essere la soluzione. Da anni quest’app è una delle più amate dagli utenti per quanto riguarda la vendita e l’acquisto di prodotti di seconda mano. Ti piacerebbe utilizzarla ma non sai come funziona la gestione dell’invio e della ricezione dei prodotti? Non preoccuparti. Su Vinted la spedizione è molto semplice da gestire, grazie anche alle informazioni precise presenti sul sito ufficiale. Scopriamo insieme tutto quello che bisogna sapere.

Come spedire con Vinted

Togliamoci subito un dubbio: Vinted spedisce in Italia? La risposta è sì. Pur essendo un’app nata in Lituania, ormai è utilizzata in tutto il mondo e funziona perfettamente anche nel nostro Paese. Le spese di spedizione vengono aggiunte al prezzo dell’articolo e sono mostrate all’acquirente durante la fase di pagamento. Il costo non è fisso, ma dipende dalle dimensioni del pacco e da dove si trovano sia l’acquirente che il venditore.

Shopping online commerce scatole carrello

Ma chi paga effettivamente la spedizione? Questo è uno dei punti che è necessario chiarire. Se stai pensando di vendere sul sito, non allarmarti: le spese sono sempre a carico dell’acquirente. Quando si sceglie una modalità accompagnata da istruzioni, però, devono essere anticipate dal venditore. In questo caso verranno restituite insieme al resto del compenso derivante dall’articolo una volta che l’ordine è concluso.

I tipi di spedizione a disposizione

Sono tre i metodi di spedizione messi a disposizione da Vinted. Il primo è quello della “spedizione integrata“, basato sulle etichette prepagate. In questo caso, l’acquirente sceglie una delle società di spedizioni disponibili (UPS, Poste italiane, InPost, BRT-Fermopoint) e acquista un’etichetta di spedizione per l’utente che sta vendendo. Una volta confermato l’acquisto, il venditore avrà a disposizione un’etichetta di spedizione digitale che riceverà insieme a una email con tutte le istruzioni per l’invio.

La seconda opzione è la spedizione personalizzata, disponibile però solo per alcune modalità di articoli e solo in alcuni periodi. In questo caso, il venditore prima di caricare un articolo deve richiedere un preventivo a una società di spedizione, assicurandosi che possa garantire informazioni di tracciamento e risarcimento. Una volta ottenute tutte le informazioni, può indicare le spese di spedizione direttamente all’interno dell’annuncio. Effettuata la vendita, può spedire l’ordine, pagando ovviamente anche la spedizione. Alla conclusione della transazione, le spese saranno restituite dall’azienda.

Infine, solo per alcune categorie è disponibile anche l’incontro, ovvero una formula che non prevede spedizione. In questo caso, l’utente che vende può offrire uno scambio a mano della merce, soprattutto quando si tratta di prodotti troppo ingombranti e difficili da spedire.

Come gestire la spedizione

Le modalità della spedizione dipendono, come abbiamo visto, da diversi fattori, tra cui il luogo in cui abitano sia il venditore che l’acquirente. Può essere però utile sapere che gli utenti Pro hanno a disposizione solo la spedizione con l’etichetta.

Infine, va tenuto a mente che tutti i venditori, sia i Pro che quelli alle prime armi, hanno cinque giorni lavorativi per spedire un articolo venduto. In caso di mancato rispetto della scadenza, l’ordine sarà annullato automaticamente.

