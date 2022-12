Mercatini di Natale a Firenze: dove sono allestiti, date e orari dei mercatini nella città simbolo del Rinascimento.

Firenze non è solo la città simbolo del Rinascimento, ma anche una delle capitali italiane del Natale. Nella città toscana sono davvero tantissime le attività a tema natalizio che si svolgono nel periodo delle feste, a partire dall’ormai tradizionale mercatino di Piazza Santa Croce. Tra eventi, bancarelle, fiere e piste di pattinaggio, i mercatini di Natale di Firenze promettono di offrire il massimo del divertimento per grandi e piccini. Scopriamo insieme date, location e tutti i dettagli su questi appuntamenti davvero imperdibili per chi ama le festività più magiche dell’anno.

Mercatino di Natale Santa Croce a Firenze

Come abbiamo già avuto modo di affermare, il più grande e importante mercatino natalizio di Firenze, quello di Santa Croce. Il Weihnachtsmarkt è formato da chalet di legno, tipici delle zone alpine, e porta nella città rinascimentale un’atmosfera tipicamente mitteleuropea. Si tratta infatti di uno dei più autentici esempi di mercatino natalizio in stile tedesco, una riproduzione di una tradizione che da secoli si rinnova ogni anno tra la Germania, la Francia, l’Austria e il resto del Centro Europa, e che da qualche tempo ha ormai conquistato anche il nostro Paese.

panoramica Firenze duomo

Ceramiche, decorazioni, giocattoli, regali di ogni genere. E poi ancora banchi alimentari, prodotti tipici, prodotti natalizi, cibi dal mondo, vin brulé e tutto ciò che di natalizio si può desiderare. Nel mercatino di Santa Croce non manca nulla. Uno spazio grande, vivo e di straordinario fascino, in grado di ammaliare anche gli animi meno sensibili alle festività natalizie. L’appuntamento è dal 19 novembre al 18 dicembre tutti i giorni dalle 10 alle 22.

Mercatini di Natale Firenze e provincia

Ma le attività natalizie a Firenze non finiscono qui. Limitandoci solo alla città toscana (ma eventi del genere possiamo trovarli in tante altre città italiane, compresa Napoli), possiamo infatti vivere l’atmosfera anche attraverso le luci dell’F-Light Festival, il Mercato di Natale Perfile, la Fieruncola dell’Immacolata, la Casa di Babbo Natale o la pista di pattinaggio. Tanti appuntamenti tra loro diversi ma in grado di far sognare tutti gli amanti delle feste.

E se si vuole invece uscire dal confine cittadino, nella provincia sono davvero moltissimi i mercatini da vivere: Natalando a Lastra a Signa (il 4 dicembre), Natale della Piana a Scandicci (8 dicembre), il Mercatino di Natale di Reggello (8 dicembre), i Mercatini al Circolino a Signa (11 dicembre), Natale in Corso a Barberino del Mugello (dall’8 al 18 dicembre) e infine Mercagas di Montespertoli (dal 26 novembre al 31 dicembre).

