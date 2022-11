Quali sono i mercatini di Natale di Napoli? Ai piedi del Vesuvio non c’è soltanto la tradizionale Via San Gregorio Armeno: date e orari.

I mercatini di Natale di Napoli sono uno degli appuntamenti natalizi più attesi dagli appassionati. Oltre a Via San Gregorio Armeno, con le botteghe aperte tutto l’anno, la città ai piedi del Vesuvio vanta altri due luoghi di interesse a tema: vediamo le date e gli orari di apertura.

Mercatini di Natale Napoli 2022: le date

Quando si parla di mercatini di Natale a Napoli tutti pensano ai tradizionali presepi di San Gregorio Armeno. Eppure, mentre i negozi che si trovano in questa via sono aperti tutto l’anno, ci sono altri punti di interesse della città che aprono le porte soltanto nel periodo natalizio. Casette in legno, musiche a tema, artisti di strada, sapori e profumi unici al mondo. Stiamo parlando del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, in via Pietrarsa 39, che ospita i Mercatini di Natale di Napoli.

Ogni anno, c’è un calendario ricco di attività. Non solo bancarelle di artigiani, ma anche cabaret, rappresentazioni teatrali, concerti live e punti di ristoro. Gli spettacoli sono destinati anche ai bambini, che possono inviare la loro lettera a Babbo Natale e incontrarlo nella sua casa. Inoltre, ci saranno anche le locomotive del famoso Polar Express.

In alternativa, presso la grande sede fieristica Mostra d’Oltremare, viene allestito il Christmas Village. Si tratta del classico villaggio di Natale, con mercatini, pista di pattinaggio, area giochi e laboratori didattici per bambini.

Mercatini di Natale di Napoli: quando iniziano e come partecipare

I mercatini di Natale allestiti presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa saranno aperti tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 21:00, dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Saranno chiusi nelle seguenti date: 5, 12, 24, 25, 31 dicembre e 1 e 2 gennaio. Il Christmas Village, invece, aprirà i battenti l’1 dicembre e chiuderà il 18 dicembre.

Dopo aver visto i mercatini di Natale di Napoli, vediamo come partecipare. I mercatini sono collegati con le maggiori stazioni della zona, da Castellamare di Stabia a Salerno. Per arrivare in via Pietrarsa con la metro bisogna prendere la Linea 2.

