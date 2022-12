Mercatini di Natale Roma: date e programma degli eventi legati al Natale nella Città Eterna e nei dintorni.

La magia del Natale regala nuovi colori e nuova bellezza anche a una città come Roma, splendida in ogni periodo dell’anno. Anche nella Capitale durante il periodo delle feste non mancano le cose da fare, come le lunghe passeggiate tra le bancarelle dei mercatini di Natale di Roma. Dal centro storico alla periferia, ovunque nella Città Eterna è possibile godere dei colori e dei profumi di uno dei periodi più belli dell’anni. Ecco quali sono in particolare i mercatini più apprezzati in assoluto dai romani (e non solo).

Mercatini di Natale Roma: date e orari

Parli di mercatini di Natale nella Capitale e non puoi non pensare al luogo che più di tutti a Roma simboleggia questo periodo di feste: piazza Navona. Qui l’atmosfera è natalizia quasi tutto l’anno. Ma è in questo periodo che si crea una vera e propria magia, tramite le bancarelle di un mercatino che ogni anno attira tutti, turisti romani e del resto d’Italia, grandi e piccini, tutti pronti a festeggiare al meglio, come da tradizione, l’Epifania nella classica passeggiata del 6 gennaio. Il mercatino di Natale di piazza Navona è in programma a dicembre e gennaio dalle 10 del mattino all’una.

Trastevere Roma

Altro luogo magico, nelle vicinanze del centro, è il lungotevere, che si anima nel periodo di Natale con i mercatini Stand by the river, una trentina di bancarelle allestite a Baja. Un luogo magico, a due passi dal fiume più famoso d’Italia, per poter gustare l’atmosfera natalizia alla ricerca di oggettistica artigianale, gioielli, bigiotteria, decorazioni e molto altro ancora. L’appuntamento è dal 27 novembre, con orario continuato dalle 10 alle 18.

Ma il Natale a Roma non è solo centro storico e dintorni. Anche all’Eur si può respirare la magia delle feste, in particolare nel Regno di Natale del Luneur Park, dove è possibile incontrare creature fantastiche nel Giardino delle Meraviglie dal 3 dicembre all’8 gennaio.

Sempre nello stesso periodo dell’anno sarà possibile poi regalarsi un po’ di natalizia anche nel cuore della meravigliosa Villa Borghese. Proprio qui, nella zona del Galoppatoio, possiamo trovare Christmas World, alla seconda edizione. Un evento che permette di vivere la magia del Natale con installazioni, giochi di luci e bancarelle provenienti da ogni angolo del mondo.

Mercatini di Natale vicino Roma

Se i mercatini natalizi di Roma non ti bastano, puoi cercare la magia delle feste anche vicino la Città Eterna. Proprio alle porte della Capitale, ad esempio, è possibile godere di splendidi mercatini a Cinecittà World, in particolare nel cuore del palco, a Cinecittà Street, addobbata dal 26 novembre all’8 gennaio con un mercatino di Natale fatto di luminarie, prodotti dolciari e salati della tradizione e tante splendide idee regalo.

Per chi preferisce invece respirare la magia delle feste ai Castelli, è possibile godersi i mercatini anche Marino e Frascati. Sempre nei dintorni di Roma, da non perdere il Christmas Village di Fiumicino e il Regno di Babbo Natale a Vetralla.

E se infine hai la possibilità di spostarti a un paio d’ore di distanze da Roma, non perdere l’occasione di visitare i mercatini di Natale di Greccio, borgo medievale in provincia di Rieti, a oltre 700 metri sopra il livello del mare. Un borgo gemellato con Betlemme e legato alla tradizione francescana, essendo il Paese del primo presepe del mondo, realizzato proprio da San Francesco d’Assisi nel 1223.

