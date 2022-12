E’ davvero difficile scegliere il corso di laurea a cui iscriversi con tutte le facoltà universitarie che ci sono in Italia: ecco la lista.

L’orientamento universitario può aiutare a barcamenarsi all’interno dei tanti corsi di laurea proposti dagli atenei italiani. Fare una scelta saggia, visto che ne va del proprio futuro, è importante. Vediamo l’elenco di tutte le facoltà universitarie e le relative offerte formative.

Tutte le facoltà universitarie: l’elenco

In Italia ci sono tanti indirizzi universitari, per cui è davvero difficile compiere una scelta. Superato lo scoglio dell’Esame di Stato, quasi tutti i ragazzi sono confusi. Magari hanno in mente la città in cui trasferirsi per studiare, ma non sanno a quale corso di laurea iscriversi. Una lista delle facoltà universitarie può aiutare ad avere le idee più chiare. Innanzitutto, è bene sapere che ci sono 14 aree accademiche, ognuna delle quali propone determinate offerte formative. Gli studenti italiani, quindi, devono scegliere tra:

Scienze Matematiche e Informatiche

Scienze fisiche

Scienze chimiche

Scienze della Terra

Scienze biologiche

Scienze mediche

Scienze agrarie e veterinarie

Ingegneria civile e Architettura

Ingegneria industriale e dell’informazione

Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Scienze giuridiche

Scienze economiche e statistiche

Scienze politiche e sociali

Le facoltà universitarie, anche se il termine facoltà non è adatto visto che sono state eliminate con la Riforma Gelmini (legge n. 240 del 2010), offrono diversi corsi di laurea tra cui scegliere. Pertanto, identificare l’area accademica entro cui orientarsi è il primo passo.

Corsi universitari: quale scegliere?

Dopo aver visto i tipi di università, vediamo quali sono i corsi attivi nell’anno accademico 2022/2023. Di seguito, le lauree principali offerte dalle facoltà italiane:

Agraria (Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali)

Architettura (Scienze dell’Architettura, Architettura del paesaggio, Architettura e Ingegneria Edile, Conservazione dei beni architettonici e ambientali, Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio)

Beni culturali (Beni culturali, Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, Scienze per la conservazione dei beni culturali, Conservazione e restauro dei beni culturali)

Biologia o Scienze Biologiche (Scienze biologiche, Biologia, Biotecnologie, Biotecnologie industriali)

Chimica o Scienze Chimiche (Chimica e tecnologia farmaceutiche, Chimica Industriale, Chimica dei materiali, Scienze chimiche)

Comunicazione (Scienze della comunicazione, Comunicazione pubblica e d’impresa, Comunicazione per lo spettacolo, Culture digitali e della comunicazione)

DAMS (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, Culture e pratiche della moda, Comunicazione e DAMS, Progettazione e Gestione di eventi e imprese dell’Arte e dello Spettacolo, Arti spettacolo e eventi culturali, Moda e industrie creative)

Design (Design e arti, Design del prodotto industriale, Design degli interni, Design della Moda, Design della Comunicazione)

Economia (Economia aziendale, Economia e commercio, Scienze statistiche, Economia e amministrazione delle aziende, Economia e management, Economia e organizzazione aziendale)

Farmacia (Farmacia e Farmacia Industriale, Chimica e tecnologie farmaceutiche)

Fisica (Scienze e tecnologie fisiche, Scienza e tecnologia dei materiali, Astronomia, Fisica e astrofisica, Scienza dei materiali)

Formazione (Scienze della Formazione primaria, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Educazione sociale e tecniche dell’intervento educativo)

Giurisprudenza (Giurisprudenza, Scienze dei servizi giuridici, Scienze giuridiche, Consulente del lavoro e giurista d’impresa)

Informatica (Informatica e tecnologie per la produzione del software, Informatica e Comunicazione digitale, Sicurezza informatica, Data science)

Ingegneria (Ingegneria Chimica, Ingegneria elettronica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria biomedica)

Lettere (Lettere moderne, Lettere classiche, Culture e letterature del mondo moderno, Studi storici e filologico-letterari)

Filosofia (Filosofia, Filosofia e storia, Filosofia e comunicazione, Filosofia applicata)

Lingue e letterature straniere (Lingue e letterature straniere moderne, Lingue, culture e letterature moderne, Lingue, mercati e culture dell’Asia e dell’Africa Mediterranea, Lingue e cultura moderne)

Matematica (Scienze Matematiche, Matematica e applicazioni, Statistica matematica e trattamento informatico dei dati)

Medicina (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria)

Psicologia (Scienze e tecniche psicologiche, Psicologia Clinica, Psicologia, Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica, Psicologia cognitiva applicata, Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi)

Scienze motorie (Scienze delle attività motorie e sportive, Scienze Motorie Sport e Salute, Scienze delle attività motorie, sportive e dell’educazione psicomotoria)

Turismo o Scienze Turistiche (Scienze turistiche, Manager degli Itinerari Culturali, Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio, Scienze turistiche e valorizzazione del territorio, Lingue, culture e tecniche per il turismo)

Scienze politiche (Scienze politiche e relazioni internazionali, Scienze internazionali e diplomatiche, Scienze politiche sociali e internazionali, Scienze della politica e dell’amministrazione)

Scienze sociali (Scienze sociali, Scienze sociali per la globalizzazione, Sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni, Politiche, cooperazione e sviluppo)

Statistica o Scienze statistiche (Statistica, Finanza assicurazioni e impresa, Statistica per data science, Scienze statistiche ed economiche, Statistica e informatica per l’azienda, la finanza e le assicurazioni, Statistica gestionale)

E’ bene sottolineare che, all’interno di tutte le università, i singoli dipartimenti possono offrire altri corsi di laurea oltre a quelli appena elencati.

Riproduzione riservata © 2022 - DG