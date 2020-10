Roberto Mazzoncini, amministratore delegato A2A insieme al figlio ha messo a punto un algoritmo per scegliere il corso di laurea più adatto.

Subito dopo il diploma di maturità tutti i giovani sono chiamati a fare delle scelte importanti: quale corso di laurea scegliere? Un vero e proprio dilemma soprattutto per chi non ha le idee ben chiare. In questa scelta, spesso, si viene influenzati anche da amici e parenti che caldeggiano una facoltà piuttosto che un’altra. Secondo il Corriere.it, inoltre, esisterebbe un algoritmo creato apposta per scegliere il corso di laurea migliore.

Un algoritmo per scegliere il corso di laurea migliore

La scuola è finita e adesso? Non sapete che corso di laurea scegliere? Beh per i più indecisi è stato ideato un algoritmo che vi potrà facilitare in questo arduo compito. Il tutto, come raccontato sulle pagine del Corriere.it, sembra essere nato durata una cena tra l’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, e suo figlio fresco di diploma.

Ma come funziona questo algoritmo? Secondo quanto ha ammesso lo stesso Mazzoncini si baserebbe su dei parametri razionali e soggettivi e si prenderebbero in considerazione dei diversi aspetti.

Prima di tutto vengono eliminati tutti i corsi che non rientrano nelle nostre corde. Successivamente bisogna creare una tabella per ogni corso dove annotare la percentuale di occupati dopo la laurea. A questo punto bisogna dare un punteggio da uno a dieci e successivamente bisogna dare un peso per importanza. A questo punto avremo un punteggio dato da una media ponderata tra i punti e i pesi dati ad ogni singolo corso.

Renato Mazzoncini: “Bisogna seguire le proprie passioni”

Mazzoncini, inoltre, ha ammesso che indispensabile affidarsi a un algoritmo per scegliere la facoltà giusta:

“La cosa importante è seguire le passioni ma la scelta deve essere consapevole”.

I dati e in numeri, in questo contesto, potrebbero venire in nostro aiuto per facilitare la scelta e per scegliere la strada giusta per inseguire i sogni e crearsi un futuro.