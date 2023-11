Tutto quello che sappiamo su Villa Moresca, la celebre villa dove avvenne il cosiddetto ‘massacro del Circeo’.

Nel cuore della cornice costiera di straordinaria bellezza del Circeo sorge Villa Moresca. Un luogo apparentemente sereno, ma che al suo interno cela i segreti di un passato nefasto. Avvenne proprio qui, in questa dimora, uno degli episodi più scioccanti della storia italiana, il cosiddetto ‘massacro del Circeo’, raccontato anche in una miniserie Rai con protagonista Greta Scarano.

Tra le quattro mura della villa, nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 tre ragazzi provenienti da famiglie agiate della Roma borghese, Andrea Ghira, Gianni Guido e Angelo Izzo, seviziarono e violentarono due ragazze, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti. La prima morì a causa delle violenze subite. La seconda, all’epoca solo diciassettenne, finse la propria morte, ma riuscì a sopravvivere e a denunciare gli orrori di una vicenda che ha sconvolto la vicenda dell’Italia intera.

Ma dove si trova precisamente Villa Moresca, la villa degli orrori, e chi vi abita oggi? Ecco tutto quello che si sa sulla location di uno dei fatti di cronaca più macabri della storia della nostra repubblica.

Villa Moresca: dove si trova

Per raggiungere Villa Moresca bisogna percorrere una strada fatta di tornanti a picco sul mare, in un comune tristemente noto proprio per il ‘massacro’, San Felice Circeo. Costruita dal padre di uno degli assassini, Ghira, negli anni Sessanta, la villa è situata poco oltre Punta Rossa.

Monte Circeo Lazio

L’indirizzo preciso è via della Vasca Moresca, su un promontorio del Circeo. La location ideale per un crimine. La villa si trova infatti quasi sul versante opposto del Monte Circeo rispetto al paese di San Felice, in una zona isolata, non fosse per altre abitazioni e costruzioni di lusso che si riempiono in alta stagione e si svuotano quasi completamente da settembre a maggio.

Nascosta allo sguardo dei curiosi da una vegetazione fitta e selvaggia, la villa è visibile solo dal mare, o al massimo da un’altra villa. Ma a distanza di anni, il mistero che aleggia attorno a questa dimora si è infittito, e in questo momento è sono davvero poche le informazioni riguardanti il teatro di un vero e proprio incubo.

Villa Moresca sul Circeo: cos’è oggi

Di proprietà della famiglia Ghira, Villa Moresca venne sequestrata per le indagini, dopo lo sconcertante accaduto, per anni. Anche dopo il dissequestro rimase sfitta a lungo. La sua storia si è però persa quasi nei meandri del tempo. Nel 2004 è stata venduta, ma l’identità dei nuovi proprietari non la conosce nessuno.

Stando alle ultime testimonianze, la villa in anni recenti ha assunto un aspetto trasandato, ma non completamente abbandonato, e c’è chi ha raccontato di evidenti segni di presenza umana ‘a intermittenza’. Probabilmente gli acquirenti continuano a utilizzarla nel periodo estivo, ma i vicini di casa e gli abitanti di San Felice non vogliono saperne nulla.

La vicenda del Massacro è rimasta infatti come un’onta nella mente e nel cuore dei sanfeliciani e degli abitanti del Circeo intero. Lo rivela un reportage di Antonella Lattanzi, in cui è possibile leggere le testimonianze di alcuni abitanti della cittadina: “Perché lo chiamano massacro del Circeo? L’ha fatto gente di Roma che è venuta qui, ha fatto una cosa orribile ed è tornata a Roma. Che c’entriamo noi?“.

La villa del terrore resta oggi un corpo estraneo a San Felice, ricercata soprattutto dagli appassionati di cronaca nera, da chi chiede informazioni alle guide locali, alla ricerca di un “tour dell’orrore” per cuori davvero forti. Richieste per il momento rimaste inevase, nell’attesa che i nuovi proprietari decidano di uscire allo scoperto e raccontare la loro versione sugli ultimi anni di una dimora che rimarrà, comunque vadano le cose, per sempre nella storia del nostro paese.