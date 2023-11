Quali sono le filastrocche più famose di sempre? Vi presentiamo una selezione dei componimenti che tutti, almeno una volta, hanno recitato.

Vi ricordate tutte le filastrocche della vostra infanzia? Se la risposta è affermativa, non dovete affatto stupirvi, anzi. Un po’ come le canzoni dell’artista preferito, questi componimenti entrano nella memoria e difficilmente ne escono. Vediamo quali sono le filastrocche più famose di sempre.

Le filastrocche più famose di sempre

Le filastrocche sono i primi componimenti che si imparano da bambini e difficilmente si scordano. Possono anche passare anni e anni, ma basta sentire una parola, una strofa per ricordare a memoria l’intera cantilena. Sarà merito del ritmo, degli argomenti quasi sempre leggeri o del periodo che evocano, ma restano nel cuore. Dalle gettonatissime Ambarabà Ciccì Coccò e Topolino topoletto a Girotondo dei mesi: vi presentiamo una selezione delle filastrocche più famose di sempre, con cui potete mettervi alla prova.

Ambarabà Ciccì Cocò

tre civette sul comò

che facevano l’amore

con la figlia del dottore.

Il dottore si ammalò

Ambarabà Ciccì Coccò

Topolino topoletto

Topolino, topoletto, zum pa pa

è caduto giù dal letto zum pa pa

e la mamma poveretta zum pa pa

gli ha tirato la scopetta; zum pa pa

corri, corri dalla nonna, zum pa pa

gli ha tirato la colonna; zum pa pa

corri, corri dal nonnino, zum pa pa

gli ha tirato dietro il vino zum pa pa

corri, corri in ospedale, zum pa pa

gli hanno detto: “Buon Natale!zum pa pa

Corri, corri in farmacia, zum pa pa

gli hanno detto: “Pussa via!” zum pa pa

Corri, corri dalla sorella, zum pa pa

gli ha tirato la scodella zum pa pa.

Alla larga alla stretta

Alla larga alla stretta

c’è Pinocchio in bicicletta.

Alalì alalà e pinocchio se ne va.

Se ne va per la montagna

a cercare la castagna,

la castagna non c’è più

e Pinocchio cade giù.

Filastrocca del pulcino

Lunedì chiuso chiusino

Martedì bucò l’ovino

Sgusciò fuori mercoledì

Pio, pio, pio di giovedì

Venerdì un volettino,

beccò sabato un granino.

La domenica mattina

aveva già la sua crestina.

Girotondo dei mesi

Girotondo sul nevaio,

con gennaio e con febbraio

e per marzo pazzerello

girotondo con l’ombrello.

Girotondo al campanile

con la Pasqua dell’aprile

e per maggio ciliegino

girotondo col cestino.

Giugno ai campi, luglio al mare

girotondo da sudare.

Fugge ai monti agosto in fretta

girotondo sulla vetta.

Con settembre ottobre vola

girotondo per la scuola

e novembre, ecco, è già qui

girotondo con gli sci.

Poi, vestito di Natale,

fa dicembre il gran finale

e saluta capodanno

girotondo tutto l’anno.

Arri arri cavallino

Arri arri cavallino

per la strada del mulino.

Il mulino è rovinato,

il mugnaio s’è legato;

s’è legato alla catena,

la sua moglie fa la cena;

fa la cena per bambino:

arri arri cavallino.

Filastrocca dell’orologio

L’orologio del mattino

dice ai bimbi: “Fate presto,

indossate il grembiulino

che a scuola già si va

Ticche ticche ticche ta”

L’orologio a mezzogiorno

dice ai bimbi: “Fate presto

indossate il bavaglino

che la pappa è pronta già

Ticche ticche ticche ta”

L’orologio della sera

dice ai bimbi: “Fate presto

indossate il pigiamino

che la nanna già si fa

Ticche ticche ticche ta”.

Filastrocca della cacca

Sotto il ponte di Baracca,

c’è Pierino che fa la cacca,

la fa dura, dura, dura,

il dottore la misura

la misura è trentatre,

uno, due e tre!

Stella stellina

Stella stellina,

la notte si avvicina,

la fiamma traballa,

la mucca è nella stalla,

la mucca e il vitello,

la pecora e l’agnello,

la chioccia con i pulcini,

la mamma coi bambini:

ognuno ha la sua mamma

e tutti fan la nanna.

Piove Piove

Piove! Piove! La gatta non si muove

dorme dentro la sua culla

si accende la candela e si dice: “Buona sera!”

si accende il lumicino e si dice: “Buon mattino!”

La bella lavanderina

La bella lavanderina

che lava i fazzoletti

per i poveretti della città.

Fai un salto!

Fanne un altro!

Fai la riverenza!

Fai la penitenza!

Guarda in su

Guarda in giù

dai un bacio a chi vuoi tu!