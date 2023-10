Lo sapete che le filastrocche in rima non sono solo per i bambini? Vi presentiamo una selezione per grandi e piccini.

Dopo i primi anni di scolarizzazione vi siete più soffermati sulle filastrocche in rima? Se non lo avete fatto, siete ancora in tempo. Componimenti di questo tipo, oltre ad essere brevi e in un certo senso musicali, possono aiutare anche a comprendere concetti che crescendo sfuggono sempre di più dalla mente.

Filastrocche in rima divertenti e riflessive

Erroneamente si pensa che le filastrocche in rima siano destinate esclusivamente ai bambini. Invece, questi versi armoniosi e divertenti possono tornare utili anche agli adulti. Pur essendo brevi e orecchiabili, componimenti del genere sono utili per tenere in allenamento la mente e stimolare la memoria. Inoltre, ce ne sono alcuni che possono aiutare a comprendere concetti che risultano di difficile comprensione, oppure emozioni che si fa fatica a tirare fuori. Di seguito, vi proponiamo una selezione delle più belle e divertenti filastrocche in rima. Alcune vi strapperanno una risata, mentre altre vi porteranno a riflettere.

Alla larga alla stretta

Alla larga alla stretta

c’è Pinocchio in bicicletta.

Alalì alalà e pinocchio se ne va.

Se ne va per la montagna

a cercare la castagna,

la castagna non c’è più

e Pinocchio cade giù.

Il mondo al contrario

C’era una volta, in un luogo lontano,

un mondo al contrario che può sembrar strano.

S’aprivano ombrelli a sole splendente

e sotto la pioggia danzava la gente.

Lancette giravano verso sinistra,

spaghetti eran corde per un violinista.

Trovavi per terra uccelli e aeroplani,

volavano in cielo le mucche e gli umani.

Poi l’acqua saliva in cascate e ruscelli,

nel mare potevi trovare cammelli,

nel bosco uno squalo oppur la medusa,

un gatto che a un topo faceva le fusa.

Bambini accudivano tutti gli adulti

e questi chiedevan ai bimbi consulti,

perciò tutti erano spesso felici,

lor dopo i bisticci tornavano amici!

Nel mondo al contrario non c’era la guerra,

ma era di pace coperta la terra.

La terra d’amore dev’esser gremita

perché più preziosa di tutto

è la vita.

Topolino topoletto

Topolino, topoletto, zum pa pa

è caduto giù dal letto zum pa pa

e la mamma poveretta zum pa pa

gli ha tirato la scopetta; zum pa pa

corri, corri dalla nonna, zum pa pa

gli ha tirato la colonna; zum pa pa

corri, corri dal nonnino, zum pa pa

gli ha tirato dietro il vino zum pa pa

corri, corri in ospedale, zum pa pa

gli hanno detto: “Buon Natale!zum pa pa

Corri, corri in farmacia, zum pa pa

gli hanno detto: “Pussa via!” zum pa pa

Corri, corri dalla sorella, zum pa pa

gli ha tirato la scodella zum pa pa.

Viver tra le stelle

Un astronomo, ogni notte,

tante stelle osservava,

pensieroso e a naso in su,

i suoi occhi mai abbassava.

Ma un giorno all’improvviso

in un pozzo scivolò

e, passando, un contadino

aiutandolo osservò:

“Se la testa hai per aria

e per terra tu non vedi

tu cadrai e ben ti sta,

guarda dove metti i piedi!”.

Permettetemi però

di aggiungere la mia:

chi ha occhi solo in terra

non sa un sogno cosa sia.

La scoperta, la conquista,

stare lì a fantasticare,

immergendosi nel cielo

con la voglia di volare.

Fra le nuvole i pensieri,

ammirare cose belle,

inciampare e poi rialzarsi,

amo viver tra le stelle!

Filastrocca del pulcino

Lunedì chiuso chiusino

Martedì bucò l’ovino

Sgusciò fuori mercoledì

Pio, pio, pio di giovedì

Venerdì un volettino,

beccò sabato un granino.

La domenica mattina

aveva già la sua crestina.

Girotondo dei mesi

Girotondo sul nevaio,

con gennaio e con febbraio

e per marzo pazzerello

girotondo con l’ombrello.

Girotondo al campanile

con la Pasqua dell’aprile

e per maggio ciliegino

girotondo col cestino.

Giugno ai campi, luglio al mare

girotondo da sudare.

Fugge ai monti agosto in fretta

girotondo sulla vetta.

Con settembre ottobre vola

girotondo per la scuola

e novembre, ecco, è già qui

girotondo con gli sci.

Poi, vestito di Natale,

fa dicembre il gran finale

e saluta capodanno

girotondo tutto l’anno.

Mignolino birichino

Il pollice è andato nel bosco,

l’indice ha raccolto la legna,

il medio ha acceso il fuoco,

l’anulare ha preparato la pappa

e il mignolo…

se l’è mangiata tutta.

Quando in treno viaggerai

Quando in treno viaggerai

bei paesaggi incontrerai,

i tuoi occhi saran grati

dei colori regalati

e la mente in libertà

dai confini spazierà:

ogni sogno, ogni visione

diverranno un’occasione

per giocare col pensiero,

render l’animo sereno,

arrivare in un baleno

su rotaia a cuor leggero.

Stella stellina

Stella stellina,

la notte si avvicina,

la fiamma traballa,

la mucca è nella stalla,

la mucca e il vitello,

la pecora e l’agnello,

la chioccia con i pulcini,

la mamma coi bambini:

ognuno ha la sua mamma

e tutti fan la nanna.

Chi governa e chi gestisce

Chi governa e chi gestisce

non allevi in seno bisce,

non inganni con costrutti,

pensi ai cittadini tutti.

Chi governa e chi amministra

non riscaldi la minestra,

sia coerente, righi dritto,

non prometta pesce fritto.

Di menzogne e lestofanti

ne abbiam già le tasche piene,

son ormai così abbondanti

da richieder le catene.

L’elettore sfiduciato

a votare ha rinunciato:

non si vede assicurato

il benessere anelato.

Un buon libro sa aiutar

Un buon libro sa aiutar

la scrittura a migliorar,

un’immagine a evocar,

la parola a pronunziar.

Chi oggi non legge

resta nel gregge,

mille vite perde,

fantasia sperde.

Un buon libro ti è fedele

e nel mondo, gran Babele,

dà più luce alle candele,

issa meglio le tue vele.

Con un libro puoi sognar

di viaggiar e visitar

un paese freddo o caldo

con in pugno solo un soldo.