Com’è la casa di Rocco Siffredi in Ungheria? La dimora dell’ex re del cinema a luci rosse è extra lusso e ospita anche l’accademia.

Da anni, ormai, Rocco Siffredi vive in Ungheria. Il re del cinema a luci rosse ha lasciato il suo amato Abruzzo per trasferirsi a Budapest, dove ha acquistato una mega villa extra lusso. Ovviamente, la sua Accademia è annessa alla proprietà.

Rocco Siffredi: la sua casa in Ungheria è extra lusso

Classe 1964, Rocco Siffredi è nato il 4 maggio a Ortona, in provincia di Chieti. Pur sentendosi abruzzese fino al midollo, l’attore a luci rosse vive da tempo in Ungheria, precisamente a Budapest. Per lavoro fa la spola con l’Italia, ma trascorre gran parte del tempo in terra ungherese, dove ha aperto anche la sua Hard Academy, prima università dedicata all’universo del porno.

Grazie alle condivisioni social e al programma Mtv Cribs, Siffredi ha mostrato al grande pubblico la sua bellissima casa. Si tratta di una villa extra lusso, enorme, che vanta perfino una grande palestra privata e uno spazio all’aperto dove è esposto l’elicottero con cui ha girato il film Rocco Never Dies. In questa dimora vive con la moglie Rosa Caracciolo e i figli Lorenzo e Leonardo.

Quando Siffredi ha scelto di vivere in Ungheria ha pensato di scegliere una casa spaziosa in modo da poterla trasformare in set all’occorrenza. Tanto è stato, visto che lui stesso l’ha soprannominata una “mini-Cinecittà” del cinema hard. La sua Accademia, come se non bastasse, sorge proprio accanto alla dimora e il giardino e la piscina sono ambienti comuni.

Rocco Siffredi: nella sua villa unisce il dovere al piacere

Tutta la casa di Rocco vanta ambienti ampi. Il salone è davvero enorme e, neanche a dirlo, ha un maxi schermo con tanto di casse a effetto cinema. Ovviamente, anche il divano, di colore bianco, è spazioso. L’arredamento è in stile country. Tra mobili in legno e poltrone in vimini, a spezzare l’atmosfera è un lampadario medievale. La cucina, dotata di tanti elettrodomestici all’avanguardia, è super moderna in total black. In questa stanza c’è un tocco particolare che è impossibile non notare: appesi alle pareti ci sono i ritratti in bianco e nero di tutti i membri della famiglia Siffredi.

Una delle stanze preferite da Rocco e dal figlio Leonardo è la stanza dei modellini, dove ci sono tante piccole riproduzioni di aerei. Altro ambiente amato da padre e pargolo è il garage, luogo in cui hanno allestito una specie di officina per le moto, anche questa passione di entrambi. Completano la proprietà: una maxi piscina, un campo da beach volley, un solarium e uno studio in cui l’attore conserva tutti i cimeli della sua carriera.