Il significato della canzone Un milione di notti di Mr. Rain e Clara: quello che c’è da sapere sul testo del singolo del cantante rivelazione di Sanremo 2023.

La prima volta insieme, per due stelle della nostra musica, non si dimentica mai. Dopo essersi imposte al grande pubblico rispettivamente al Festival di Sanremo 2023 e attraverso la partecipazione alla terza stagione della fiction Rai Mare fuori, Mr. Rain e Clara hanno unito le forze, e le voci, nel singolo Un milione di notti.

Una canzone arrivata in streaming su tutte le piattaforme musicali e in rotazione radiofonica il 20 ottobre 2023, e che promette di essere uno dei ‘tormentoni’ di questo autunno. Un brano d’amore che si porta dentro la malinconia di questo periodo, ma allo stesso tempo la dolcezza di un sentimento che va vissuto e goduto anche quando sembra essere arrivato alla fine.

Un milione di notti di Mr. Rain e Clara: il significato della canzone

Scritta da Mr. Rain con la collaborazione di un team di autori composto da Lorenzo Vizzini, Mario Apuzzo e Federica Abbate, Un milione di notti cerca di esplorare e spiegare l’essenza più profonda dell’amore. Un sentimento importante che ci fa battere forte il cuore, ci fa provare dolore, e che vale la pena vivere sempre, nonostante tutto. Un amore vero che vale un’ultima notte insieme, con la consapevolezza che in fin dei conti non sarà mai davvero l’ultima.

Clara Soccini

Parlando del significato di questa canzone, il rapper di Desenzano ha spiegato in un comunicato stampa: “Un milione di notti è un flusso di coscienza, parla del rapporto più importante e significativo della tua vita, di una relazione, di un famigliare, di un amico. Parla di quanto sia forte e indissolubile questo legame, di quanto ti faccia stare bene, ma allo stesso tempo soffrire. Racconta dell’ultima notte, che non è mai l’ultima“.

Alle parole dell’artista di Supereroi si sono aggiunte quelle della cantante varesina, contenta di potersi finalmente confrontare con artisti da cui poter imparare ‘i trucchi del mestiere’ nel mondo della musica. Spiega la giovane cantautrice e attrice: “Io sono una persona molto malinconica e Un milione di notti per me rappresenta proprio questo: l’essenza più nebulosa dell’amore e le incertezze che spesso accompagnano una relazione“.

Si tratta quindi di una canzone che descrive un amore agli sgoccioli, entrato nelle loro vite in un momento importante per entrambi, ma che ormai sembra vicino a una fine sofferta e necessaria (“se resto qui sento il mare che scende dagli occhi, anche dopo un milione di notti ho paura di te“). Eppure, nonostante tutto, nessuno dei due è davvero sicuro che sia arrivata la fine (“si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi fuori è già notte, è l’ultima se vuoi“).

Un milione di notti di Mr. Rain e Clara: il testo della canzone

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi,

se è vero che hai incontrato la persona che aspetti.

Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo,

so che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo

Ma è un salto nel vuoto…

