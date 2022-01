In queste settimane al centro delle cronache il tennista, primo del mondo, Novak Djokovic. Si è molto parlato di lui per una strana vicenda di visti, vaccini e Australian Open. Ora la vicenda, pare, è giunta al capolinea.

Anche chi non segue il tennis conosce Novak Djokovic. Per settimane è stata in bilico la sua partecipazione agli Australian Open. Fermato all’arrivo in Australia per dubbi sul visto concessogli per partecipare al torneo pur non essendo vaccinato. Una battaglia durata giorni, ora la decisione è definitiva.

Novak Djokovic

“Sono estremamente deluso dalla sentenza della Corte che ha respinto la mia richiesta, il che significa che non posso rimanere in Australia e partecipare agli Australian Open. Rispetto la sentenza della Corte e collaborerò con le autorità competenti in relazione alla mia partenza dal Paese. Mi dispiace che l’attenzione delle ultime settimane sia stata su di me e spero che ora possiamo concentrarci tutti sul gioco e sul torneo che amo”.

Queste le parole del tennista nel commentare la sentenza definitiva. Il serbo dovrà, dunque, lasciare l’Australia e non potrà partecipare agli Australian Open. Al posto di Djokovic gareggerà Salvatore Caruso, ripescato, per sostituirlo, dal 150° nella classifica Atp. Sasà Caruso, classe 1992, nato ad Avola, si definisce il “lucky loser più famoso della storia”.

