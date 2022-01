I problemi per Djokovic, il campione serbo di tennis, non sono finiti: anche la Francia lo avvisa che per partecipare al Roland – Garros ci vuole l’obbligo vaccinale.

La stagione sportiva di Djokovic, appena tornato dall’Australia dove non ha potuto partecipare agli Australian Open, continua a essere in salita. La Francia, infatti, ha annunciato che tutti gli atleti che parteciperanno al Roland – Garros dovranno presentare il pass vaccinale.

Dopo il discusso e controverso caso che l’ha portato ad essere espulso dall’Australia e a rinunciare al primo Slam stagionale, Novak Djokovic è pronto a far ritorno sul suolo europeo, ma a quanto pare un altro ostacolo è all’orizzonte. La ministra dello Sport francese Roxana Maracineanu, infatti, ha puntualizzato che presto il pass vaccinale sarà obbligatorio per tutti gli atleti:

“La tessera vaccinale è stata adottata. Non appena la legge sarà promulgata, diventerà obbligatoria per l’ingresso negli edifici pubblici già soggetti al pass sanitario (stadio, teatro o lounge) e sarà valida per tutti, spettatori, atleti, professionisti e non, francesi e stranieri. Grazie al movimento sportivo per il lavoro di convincimento verso gli ultimi, pochi non vaccinati. Lavoreremo insieme per preservare le competizioni e per essere gli ambasciatori di queste misure a livello internazionale“

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

A quanto pare, quindi, i non vaccinati non potranno prendere parte agli eventi sportivi quindi per Djokovic potrebbe essere precluso anche il Roland – Garros, il French Open uno dei tornei di tennis più importanti d’Europa.

