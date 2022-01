A soli 18 anni, la modella brasiliana Valentina Boscardin è morta per complicanze dovute al Covid-19. Lo annuncia la mamma.

La giovane modella brasiliana Valentina Boscardin, 18 anni, è morta a causa di complicazioni derivanti dal Covid-19, dopo essere stata ricoverata in ospedale. L’annuncio lo ha dato sua mamma, Marcia Boscardin, famosa conduttrice brasiliana.

La ragazza, dopo essere stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di San Paolo, purtroppo è venuta a mancare dopo complicanze dovute a una trombosi. La mamma ha annunciato la sua scomparsa tramite i social, con queste commoventi parole: “Con grande dolore devo separarmi dall’amore della mia vita. Addio e che Dio ti accolga con le braccia aperte. Figlia mia, ti amerò per sempre. Un angelo è salito in cielo”

Valentina era vaccinata con due dosi del vaccino Pfizer e non aveva patologie pregresse. Avrebbe contratto il Covid durante le vacanze di Natale, sviluppando una forma grave della malattia: prima una polmonite severa e poi la trombosi. La modella è scomparsa nel weekend tra 8 e 9 gennaio 2022, ma la notizia è stata diffusa soltanto ora.

La giovane Valentina Boscardin lavorava per l’agenzia di modelle Ford Model Brasil Sao Paulo. In precedenza aveva posato e sfilato per marchi come Valentino, Armani e Christian Dior. Nel suo curriculum anche esperienze in spot pubblicitari e in televisione.

