In Francia come in Spagna e in Portogallo l’incesto non rappresenta un reato ma Parigi sta pensando di renderlo illegale come nel resto d’Europa.

Parigi vuole fare un passo in avanti e rendere illegale l’incesto, come nella maggior parte d’Europa. Anche in Italia la pratica è illegale, mentre in Francia è vietata solo se ci sono bambini di mezzo. La legge è stata depenalizzata durante la Rivoluzione francese del 1789.

L’incesto sarà illegale anche in Francia

Come riporta Today, il segretario di stato ha dichiarato: “Qualunque sia l’età, non puoi avere rapporti sessuali con tuo padre, tuo figlio o tua figlia. Non è questione di età, non è questione di adulti consenzienti. Stiamo combattendo contro l’incesto. I segnali devono essere chiari”. Sull’argomento prende la parola anche Laurent Boyet, presidente di Les Papillons che afferma: “L’incesto è socialmente proibito ma non legalmente proibito ed è importante far coincidere le due cose, tra un genitore e un figlio comporta sempre una forma di controllo anche quando il figlio ha raggiunto l’età adulta, motivo per cui l’incesto è un atto specifico che richiede una legislazione specifica”.

Attualmente a protezione dell’infanzia, in Francia è comunque illegale una relazione tra parenti che non abbiano compiuto almeno 18 anni.

