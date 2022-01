Very Pery, la sfumatura di viola scelta da Pantone come nuance 2022 piaceva anche a Lady D, che ci ricorda come abbinarlo.

Oggi tutto è decisamente più facile anche quando non sappiamo come abbinare un colore per crear un outfit originale e convincente: apriamo Instagram, scegliamo l’hashtag giusto ed il gioco è fatto! Se però questo gioco ha anche delle dritte ancora meglio, soprattutto ora che le fashion addicted sanno che dovranno aggiornare il loro guardaroba con il colore del momento e dell’anno.

Pantone ha scelto infatti il Very Pery, ovvero il viola scuro, come nuance rappresentativa del 2022. Un colore che osa, audace, indossato di recente da una donna che osa tantissimo come Lady Gaga, ma prima ancora anche da un’altra che ha fatto la storia con la sua audacia, Lady Diana.

Il very pery piaceva molto anche a Lady D: ecco come lo abbinava anche in occasioni eleganti

Il viola a dirla tutta è un colore che ci piace tantissimo ma è anche vero che spesso ci manda in crisi perché sembra non così facile da abbinare. Con il lilla, tra i colori trendy dello scorso anno, abbiamo fatto senz’altro un po’ di pratica, dato che potremmo definirla una nuance figlia decisamente più chiara del viola, con cui partiamo già dalla certezza che sta benissimo: lilla e viola scuro creano un piacevole contrasto.

E a proposito di contrasti, la lezione arriva proprio da Lady D, che puntava sul Very Pery anche in occasioni eleganti: dalla giacca tailleur abbinata ad un’elegante fedora e una camicia bianca, entrambi dalle texture brillanti, agli abiti lunghi a cui spesso abbinava collier scintillanti e perle, la Principessa ci ha mostrato come il viola possa rivelarsi un colore elegantissimo, che si sposa magnificamente con il bianco. Il segreto inoltre è sempre nella scelta del tessuto più adatto alle occasioni ricercate.

Il viola scuro da indossare tutti i giorni: i look casual dal guardaroba di Lady D

Lady D, ripercorrendo il suo guardaroba elegante, amava indossare questa nuance soprattutto in occasioni eleganti e formali, ma non rinunciava ad indossare un capo i Very Pery neppure per i suoi look casual: un esempio sono i suoi look sportivi, generalmente felpa e pantaloncini comfy, ma anche puntando semplicemente su un accessorio come la sciarpa, che donava vivacità ad un look dai colori basic o anche ad un look blu scuro, altro colore con cui possiamo abbinare il very pery.

Ma con grande sorpresa, sappiate che la Principessa, donna audace anche nei look, non disdegnava neppure accostare il rosso e il rosa al viola scuro: un look che cattura certamente l’attenzione, ma che nelle giornate uggiose in cui spesso ci capita di inciampare in inverno, è quel tocco di vivacità e colore di cui potremmo aver bisogno. E se il motto anche di Pantone è di osare, allora così sia!

