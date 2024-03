A Verissimo, Fabio Canino apre il suo cuore raccontando di Emanuele, il suo compagno stilista.

In una giornata ricca di emozioni e rivelazioni, Fabio Canino, celebre per il suo ruolo di giudice nell’amato show televisivo “Ballando con le Stelle”, ha deciso di aprire il suo cuore davanti alle telecamere di Verissimo, il salotto condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Il conduttore televisivo, noto per la sua riservatezza, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata, ha condiviso con il pubblico un aspetto molto intimo del suo vissuto, parlando della sua relazione amorosa.

L’incontro con Emanuele: il racconto di Fabio Canino

Fabio Canino, che non ha mai nascosto la sua omosessualità ma che al tempo stesso ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita sentimentale, ha fatto un’importante rivelazione: “Ho conosciuto l’uomo della mia vita, che mi accompagnerà finché vorrà“.

Fabio Canino

Queste parole, pronunciate con entusiasmo e una punta di emozione, hanno immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e dei fan, abituati a vederlo nei panni del giudice severo ma giusto.

Il conduttore ha poi proseguito, descrivendo il suo compagno, Emanuele, come lo stilista che ha saputo conquistare il suo cuore. Nonostante la sua iniziale scetticità nei confronti del colpo di fulmine, Canino ammette: “Da quando l’ho visto la prima volta non ci siamo più lasciati“. La loro storia d’amore si è sviluppata rapidamente, portandoli a una convivenza che, per ammissione dello stesso Canino, era fonte di timore ma che si è rivelata essere la decisione migliore.

La convivenza e il ricordo della cugina Sabrina

L’aspetto più sorprendente della loro relazione, secondo quanto raccontato da Canino, è la quotidianità e il rispetto reciproco che caratterizzano il loro legame. “E’ uno che pulisce, fa la spesa, fa tutto“, racconta il noto giudice, evidenziando come queste semplici azioni quotidiane abbiano contribuito a rafforzare il loro rapporto.

La decisione di condividere la propria vita, con tutte le sue sfide e gioie, è un passo importante che entrambi hanno affrontato con determinazione e amore. Questo periodo, però, non è tutto rose e fiori. Il noto giudice ha voluto ricordare con Silvia Toffanin, la scomparsa della cugina Sabrina: “Era giovane…Io volevo starle vicino, esserle d’aiuto“.

A seguire un post che ritrae il giudice di “Ballando con le Stelle” a Verissimo: