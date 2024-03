Valentina Turchetto, nota come Mew, racconta la sua scelta coraggiosa di lasciare Amici.

In un’intervista toccante a Verissimo, Mew, al secolo Valentina Turchetto, si apre riguardo alla sua decisione di abbandonare Amici, il popolare talent show che l’ha vista come una delle protagoniste più amate dell’edizione.

“Ho dovuto ascoltare me stessa, non potevo continuare…Io già sono stata male in passato. Una volta entrata nella scuola, le emozioni erano forti, non pensavo alle cose brutte. Quando mi sono ambientata, ho iniziato ad essere di nuovo triste” spiega l’ex concorrente, che lo scorso gennaio ha lasciato il programma insieme al fidanzato Matthew per motivi personali.

Verissimo, Mew racconta la sua esperienza ad Amici

Valentina, nata nel 1999 a Jesolo, prima di intraprendere il suo percorso nel mondo della musica, ha lavorato nell’attività di famiglia come gelataia.

Maria de filippi

La sua passione per i Pokémon ha ispirato il suo nome d’arte, Mew, un richiamo alla creatura mitica che rappresenta potenzialità nascoste e forza interiore, temi che risuonano profondamente nella sua storia personale.

Mew recentemente è tornata ad Amici per presentare il suo nuovo singolo. “Maria è stata una mamma per me, io le voglio tantissimo bene. Una donna incredibile, mi è sempre stata vicino. Mi chiamava, mi chiedeva come stavo” è così l’artista condivide il suo rapporto con Maria De Filippi a Verissimo.

Il rapporto con Matthew

Durante l’intervista, Mew non manca di raccontare il suo rapporto con Matthew: “So che è strano da dire ma è stato un amore a prima vista. In lui ho trovato tutto quello che mi mancava. Per me, adesso lui è una persona di cui non posso fare a meno…Sono molto contenta di come stanno andando le cose” afferma con gratitudine. I due andranno presto a vivere insieme.

Valentina Turchetto, alias Mew, si sta ora dedicando a un percorso di rinascita e riscoperta personale, senza trascurare la sua passione per la musica. Con progetti futuri già in cantiere, l’artista guarda avanti con rinnovato ottimismo.

A seguire un post su Instagram che ritrae la cantante a Verissimo: