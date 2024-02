Clara Soccini a Verissimo: dal successo a Sanremo alle sue radici e le sfide vissute.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Clara Soccini, nota per la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo.



Verissimo, Clara Soccini racconta il suo successo

Clara Soccini, acclamato cantante e attrice, è salita recentemente alla ribalta con la sua partecipazione a Sanremo 2024. L’intervista si apre con la commozione della cantante per il successo ottenuto: “Non so come è nata, io cantavo sempre e tutto si è avverato grazie a mio nonno“.

Clara Soccini

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha toccato diversi argomenti, regalando alla cantante un video messaggio della sua maestra di canto, Beatrice. “Lei è una persona a cui sono molto legata…Era molto severa…mi ha spronato molto“.

Il passato da modella

Un momento particolarmente divertente è stato quando Clara Soccini ha parlato della sua esperienza da modella. “A volte ci sono tanti problemi dietro a questo mondo, io non li ho vissuti…però sono stati degli anni belli, mi ha dato tanto“. L’attrice e la cantante ha continuato la sua carriera da modella, fin quando non si è sentita pronta a spiccare il volo nella musica.

Ma non è stato tutto rose e fiori, dopo la pandemia da Covid-19 ha vissuto un periodo buio. “Io avevo queste grandi aspettative, al di là dell’ansia economica.. ho firmato, il primo anno c’è l’ho fatta però non venivo apprezzata“. Tutto è cambiato quando è arrivato il ruolo di Crazy J in Mare Fuori.

L’intervista si è conclusa con l’esibizione di Clara che ha cantato “Diamanti grezzi”: