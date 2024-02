Dopo la tempesta sentimentale, Sossio Aruta rompe il silenzio: nessuna infedeltà, ma incompatibilità caratteriale.

L’ex protagonista di Uomini e Donne, Sossio Aruta ha deciso di condividere la sua versione in merito alla fine della sua relazione con Ursula Bennardo. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare in casi simili, Aruta ha chiarito che tra loro non ci sono stati episodi di infedeltà. Piuttosto si tratta di divergenze caratteriali insormontabili.

La fine tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo

“È un momento tristissimo della mia vita. Mai avrei voluto questo distacco. E mai mi sarei allontanato da mia figlia,” ha esordito l’ex calciatore. “Fedeltà e amore mai in discussione! ….Un’incompatibilità caratteriale!” ha aggiunto, delineando un quadro di maturità emotiva e responsabilità nei confronti del loro legame e della famiglia che avevano costruito.

Dall’altra parte, Ursula Bennardo ha preso una posizione ferma riguardo alla fine della loro storia d’amore. La donna ha evitato di entrare nei dettagli ma confermando che non vi sarà alcuna possibilità di riconciliazione. “Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine,” ha affermato Ursula, mettendo in evidenza la sua volontà di proteggere la privacy e il benessere della loro figlia Bianca, che rimane la sua priorità assoluta.

La storia d’amore e le crisi

Ursula e Sossio si erano conosciuti e innamorati sotto i riflettori di Uomini e Donne nel 2019, diventando genitori dell’amata Bianca un anno dopo.

Il loro percorso di coppia, tuttavia, è stato costellato da momenti di crisi. Uno dei quali a seguito alla partecipazione di Sossio a Temptation Island Vip, dove si era avvicinato a una delle single presenti nel programma. Nonostante queste turbolenze, i due erano riusciti a superare le difficoltà, almeno fino a questo triste epilogo.