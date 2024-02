L’ex tronista di Uomini e donne, Costantino Vitagliano ritorna a Verissimo per parlare del suo attuale stato di salute.

Costantino Vitagliano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, torna a Verissimo il 17 febbraio per un’intervista profondamente toccante e senza filtri. Vitagliano condivide il suo attuale stato di salute: “Meglio diciamo meglio…ho anche dovuto accettare cose che prima non accettavo. Lunedì abbiamo fatto il controllo dopo un mese…mi sento meglio con la consapevolezza che devo essere paziente“.



La battaglia di Costantino: tra salute e sentimenti

La scoperta della malattia è arrivata in seguito ad un dolore allo sterno. La diagnosi, inizialmente allarmante e avvolta nel timore di un male incurabile, si è rivelata essere una malattia autoimmune, portando con sé un mix di sollievo e nuove sfide.

“Adesso sto mentalmente meglio diciamo…alla fine mi hanno spiegato che è il mio organismo che attacca il mio organismo” ha dichiarato l’ex protagonista di Uomini e Donne. L’uomo ha raccontato a Silvia Toffanin di star continuando le cure.

Un legame indissolubile: la piccola Ayla

A dispetto delle avversità, Vitagliano si impegna a mantenere una normalità per la sua piccola Ayla, cercando di proteggerla dal peso delle sue preoccupazioni: “Non mi vedo quello che ero prima…stamattina ho riportato per la prima volta mia figlia a scuola. Lei mi fa sorridere e cerco di trarne la parte buona”.

Costantino parla del rapporto con sua figlia tra le lacrime: “Spero tanto abbia il mio carattere, se vuole qualcosa se lo va a prendere…Adesso ho preso una casetta vicino dove abita lei“.

La conduttrice Silvia Toffanin si mostra commossa sentendo le parole dell’ex protagonista di Uomini e Donne. C’è speranza, secondo i medici: “Mi dice che devo prenderla positivamente…io lo sono, però speravo in meglio. Non ho quella pazienza“.

Ecco un post su Instagram che mostra Costantino Vitagliano a Verissimo: